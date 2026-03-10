€ 5.0955
Urmărește dezbaterea live

 
Kremlinul sub tensiune: Apropiații lui Șoigu ar putea declanșa o revoltă. Internetul a fost blocat în centrul Moscovei
Data actualizării: 13:40 10 Mar 2026 | Data publicării: 13:39 10 Mar 2026

Kremlinul sub tensiune: Apropiații lui Șoigu ar putea declanșa o revoltă. Internetul a fost blocat în centrul Moscovei
Autor: Tiberiu Vasile

Kremlinul sub tensiune: Apropiații lui Șoigu ar putea declanșa o revoltă. Internetul a fost blocat în centrul Moscovei Serghei Soigu (stanga) si Vladimir Putin (dreapta) Sursa Foto: Agerpes

Blocarea internetului și a comunicațiilor mobile în centrul Moscovei alimentează speculațiile despre tensiuni în interiorul regimului și despre o posibilă revoltă legată de cercul lui Serghei Șoigu.

Moscova a fost în ultimele zile scena unor restricții severe asupra comunicațiilor mobile și internetului, măsuri care, potrivit unor surse ruse, ar putea fi legate de o posibilă amenințare la adresa Kremlinului din partea cercului apropiat al fostului ministru al Apărării, Serghei Șoigu. Informația a fost raportată pe 9 martie de canalul „Cheka-OGPU”, cunoscut pentru legăturile sale cu serviciile speciale din Rusia.

Restricții în centrul Moscovei și zvonuri despre Șoigu

Conform sursei „Cheka-OGPU”, datele ar veni de la o persoană direct implicată. În paralel, în Moscova circulă speculații că Serghei Șoigu ar putea fi reținut în curând, ceea ce adaugă tensiune în rândul oficialilor.

Canalul susține că blocarea internetului și a rețelelor mobile în centrul capitalei ruse coincide cu anchetele intensificate asupra unor persoane apropiate lui Șoigu. Printre acestea se numără și Ruslan Tsalikov, considerat un colaborator de încredere și prieten apropiat al fostului ministru al Apărării.

Tsalikov și impactul asupra puterii

Surse apropiate situației spun că tentativa de a-l trimite pe Ruslan Tsalikov la penitenciarul Lefortovo a creat tensiuni evidente la nivelul conducerii. În cele din urmă, decizia de a-l încarcera nu a fost aplicată, iar Tsalikov a fost plasat sub arest la domiciliu.

Pe lista anchetelor s-ar putea afla, în continuare, chiar Serghei Șoigu, deși fostul ministru își păstrează încă un rol influent în cercurile de putere, mai ales în structurile militare și de securitate, mai notează Rucriminal.info.

Efectele restricțiilor asupra instituțiilor-cheie

Blocarea comunicațiilor a afectat mai multe instituții esențiale: sediile serviciilor de securitate din zona Lubyanka, administrația prezidențială, Consiliul de Securitate și anumite unități ale armatei, precum și ale serviciului federal de securitate. Potrivit surselor, aceste măsuri privind internetul și rețelele mobile au fost luate doar ca reacție la o amenințare considerată serioasă.

Teama unui nou conflict

Dacă aceste informații se confirmă, Moscova se confruntă cu riscul unei noi revolte, asemănătoare celei din 2023, inițiate de liderul grupării Wagner, Evgheni Prigojin, care atunci s-a ridicat împotriva conducerii militare ruse cu sprijinul mercenarilor săi.

Canalul „Cheka-OGPU” a mai remarcat că alte surse nu au reușit să explice blocarea aproape completă a comunicațiilor mobile și a internetului în centrul Moscovei, ceea ce indică gravitatea situației și tensiunea din interiorul puterii.

CITEȘTE ȘI: Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, exclus din guvern de Putin
 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rusia
revolta
wagner
serghei soigu
moscova
