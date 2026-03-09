€ 5.0979
DCNews Stiri Emmanuel Macron are un plan ambițios cu țările europene și non-europene pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz / video
Data publicării: 16:11 09 Mar 2026

Emmanuel Macron are un plan ambițios cu țările europene și non-europene pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz / video
Autor: Ioan-Radu Gava

chipul presedintelui frantei emmanuel macron din profil Foto: Agerpres

Președintele francez Emmanuel Macron s-a deplasat luni în Cipru, unde a vorbit despre un plan de redeschidere a Strâmtorii Ormuz.

Președintele francez Emmanuel Macron dorește să lanseze o misiune maritimă comună de escortare a navelor container în efortul de a redeschide Strâmtoarea Ormuz, imediat după ce faza inițială a războiului se va calma, scrie Bloomberg.

Strâmtoarea Hormuz a fost practic închisă de la începutul războiului cu Iranul.

Franța intenționează să înființeze o misiune „pur defensivă” cu națiuni europene și non-europene pentru a „escorta navele container și petrolierele”, a declarat Macron reporterilor de la baza aeriană Paphos din Cipru. 

Președintele Franței a spus că ideea este de a „redeschide treptat Strâmtoarea Ormuz” după cea mai „fierbinte” fază a conflictului.

EXCLUSIV Noul ayatollah din Iran, fiul lui Khamenei, "este și mai terorist decât taică-su, mai rău". Dr. Berkovits: Eu cred că și zilele lui sunt numărate. Avem informații perfecte

emmanuel macron
razboi
iran
strâmtoarea Ormuz
cipru
Comentarii

