Emmanuel Macron are un plan ambițios cu țările europene și non-europene pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz / video

Președintele francez Emmanuel Macron s-a deplasat luni în Cipru, unde a vorbit despre un plan de redeschidere a Strâmtorii Ormuz.
Președintele francez Emmanuel Macron dorește să lanseze o misiune maritimă comună de escortare a navelor container în efortul de a redeschide Strâmtoarea Ormuz, imediat după ce faza inițială a războiului se va calma, scrie Bloomberg.
Strâmtoarea Hormuz a fost practic închisă de la începutul războiului cu Iranul.
Franța intenționează să înființeze o misiune „pur defensivă” cu națiuni europene și non-europene pentru a „escorta navele container și petrolierele”, a declarat Macron reporterilor de la baza aeriană Paphos din Cipru.
Președintele Franței a spus că ideea este de a „redeschide treptat Strâmtoarea Ormuz” după cea mai „fierbinte” fază a conflictului.
????Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron:— Şoreş Seven_7 ????️ DEM Parti ????️ (@Soresseven7_DEM) March 9, 2026
“Hizbullah, Lübnan topraklarından tüm saldırılarını durdurmalıdır.
Elbette İsrail de Lübnan’a yönelik askeri operasyonlarını ve saldırılarını durdurmalıdır.”
pic.twitter.com/ZgM2OoFNFl
de Anca Murgoci