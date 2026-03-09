Emmanuel Macron are un plan ambițios cu țările europene și non-europene pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz / video

Președintele francez Emmanuel Macron dorește să lanseze o misiune maritimă comună de escortare a navelor container în efortul de a redeschide Strâmtoarea Ormuz, imediat după ce faza inițială a războiului se va calma, scrie Bloomberg.

Strâmtoarea Hormuz a fost practic închisă de la începutul războiului cu Iranul.

Franța intenționează să înființeze o misiune „pur defensivă” cu națiuni europene și non-europene pentru a „escorta navele container și petrolierele”, a declarat Macron reporterilor de la baza aeriană Paphos din Cipru.

Președintele Franței a spus că ideea este de a „redeschide treptat Strâmtoarea Ormuz” după cea mai „fierbinte” fază a conflictului.

