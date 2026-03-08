€ 5.0941
SRI, mesaj viral de Ziua Femeii / foto în articol
Data actualizării: 10:36 08 Mar 2026 | Data publicării: 10:35 08 Mar 2026

SRI, mesaj viral de Ziua Femeii / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

Un fost pompier a mințit că este ofițer SRI pentru a vinde posturi fictive: A obținut peste 20.000 de euro Foto: SRI

Serviciul Român de Informații (SRI) a publicat un mesaj amuzant cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii.

Într-un mesaj publicat duminică, 8 Martie, pe pagina de Facebook a instituției, Serviciul Român de Informații (SRI) anunță că intervine în cazul alertei teroriste doar până la pragul „ROȘU-CRITIC“. Următorul nivel este cel „FEMININ“, acolo unde instituția precizează că nu se încumetă.

„Mare grijă! Noi intervenim doar până la ROȘU-CRITIC“, se arată în mesajul SRI de Ziua Internațională a Femeii, 8 Martie. 

CITEȘTE ȘI                 -               De 8 Martie, un text dedicat mamelor pentru care nu există cuvânt în dicționar

CITEȘTE ȘI                 -               De 8 Martie, un text dedicat mamelor pentru care nu există cuvânt în dicționar

sri
ziua femeii
