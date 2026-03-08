SRI, mesaj viral de Ziua Femeii / foto în articol

Într-un mesaj publicat duminică, 8 Martie, pe pagina de Facebook a instituției, Serviciul Român de Informații (SRI) anunță că intervine în cazul alertei teroriste doar până la pragul „ROȘU-CRITIC“. Următorul nivel este cel „FEMININ“, acolo unde instituția precizează că nu se încumetă.

„Mare grijă! Noi intervenim doar până la ROȘU-CRITIC“, se arată în mesajul SRI de Ziua Internațională a Femeii, 8 Martie.

