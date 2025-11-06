Harababură la Câmpulung: Orașul lui Lasconi a fost invadat de măgăruși / video viral

După invaziile de câini maidanezi și urșii care au mai dat iama în Câmpulung, a venit și rândul măgărușilor. Mai mulți urechiați au fost surprinși prin oraș, potrivit Ziarul din Muscel.

O turmă de măgari, vioi, dar relaxați și convinși că trotuarul le aparține, a devenit „atracția turistică” din fața supermarketurilor muscelene.

Scenele au început dis-de-dimineață, când clienții au ieșit din magazin cu sacoșele pline, doar ca să dea nas în nas cu… niște urechi lungi, atent aliniate în fața ușilor automate, ca și cum așteptau să se deschidă.

„S-au pus la coadă mai civilizat decât alții”, a remarcat un localnic.

Se pare că animalele ar fi ajuns în oraș de undeva din zona de periferie. Paznicii de la supermarketurile unde au ajuns au încercat să îi mâne departe de magazine, însă în zadar. Măgarii au rămas pe poziții.

Imaginile cu măgărușii s-au viralizat în mediul online, iar comentariile au fost pe măsură.

„Asta e dovada că la Câmpulung totul vine singur. Inclusiv fauna.”

„Măcar ăștia nu cer pungi.”

Măgărușii au plecat într-un final din Câmpulung, fără a se cunoaște cine este proprietarul și nici de unde au venit, cu exactitate.