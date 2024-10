VIDEO Viral: Donald Trump, așa cum nu l-ai mai văzut! Apariția care i-a uimit pe toți

Vezi și - Kamala Harris a băut o bere, în direct, la TV. Cum s-a întâmplat totul - Video

Donald Trump s-a ocupat duminică de staţia de preparare a cartofilor prăjiţi la un McDonald’s din statul Pennsylvania, înainte de a face o conferinţă de presă spontană, unde a răspuns la întrebările jurnaliştilor prin fereastra pentru drive-thru, relatează AP.

În timp ce reporterii şi consilierii se uitau, un angajat i-a arătat lui Donald Trump cum să scufunde cartofii în ulei, să îi săreze şi să îi pună în ambalaje cu ajutorul unei palete. Trump, un cunoscut fan al fast-food-urilor şi un germofob notoriu, şi-a arătat uimirea că nu a trebuit să atingă cartofii cu mâinile.

”Este nevoie de o mare expertiză, de fapt, pentru a o face bine şi pentru a o face rapid”, a declarat zâmbitor Trump, care și-a lăsat deoparte sacoul. Mai mult, a purtat un şorţ peste cămaşă şi cravată.

Vizita a avut loc în condițiile în care Trump vrea să combată spusele candidatei democrate Kamala Harris, care a zis în campanie faptul că a lucrat la lanţul fast-food în timpul facultăţii, o experienţă despre care Trump a zis – fără a oferi dovezi – că nu s-a întâmplat niciodată.

O mulţime numeroasă de oameni s-a aliniat pe strada din faţa restaurantului din Feasterville-Trevose, din Bucks County. Ulterior, Donald Trump a fost prezent la o întrunire municipală în Lancaster, înainte de a merge la meciul dintre Pittsburgh Steelers şi New York Jets.

După ce a servit mâncare oamenilor cae așteptau la coadă la drive-thru, Donald Trump s-a aplecat pe fereastră, purtând încă şorţul, pentru a răspunde întrebărilor din partea jurnaliștilor care se aflau afară.

