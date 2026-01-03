Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor

Prim-ministrul slovac Robert Fico, cunoscut ca un susţinător al preşedintelui american Donald Trump, a condamnat ferm atacul american asupra Venezuelei, transmit dpa, EFE și Agerpres.

Acţiunea militară americană arată că "dreptul internaţional nu se aplică, forţa militară este folosită fără mandat ONU şi oricine este mare şi puternic face ce vrea", a scris Fico pe Facebook.

În calitate de şef de guvern al unei ţări mici, el a declarat că trebuie "să respingă cu fermitate o astfel de subminare a dreptului internaţional", la fel cum a respins războiul din Irak şi invazia rusă a Ucrainei.

Pentru şeful guvernului slovac, bombardarea de către SUA a mai multor baze militare venezuelene este o dovadă a "prăbuşirii ordinii mondiale create după al Doilea Război Mondial".

Fico a cerut, de asemenea, Uniunii Europene să emită o condamnare la fel de "consistentă", aşa cum a făcut-o cu atacul Rusiei asupra Ucrainei. Altfel, UE ar fi "ipocrită", a scris el.

"Sunt foarte curios să văd cum va reacţiona UE la atacul asupra Venezuelei, care merită condamnat", a declarat Fico într-un comunicat emis după ce Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Kaja Kallas, a afirmat că regimul lui Nicolas Maduro este ilegitim.

"UE a declarat în repetate rânduri că lui Maduro îi lipseşte legitimitatea şi a pledat pentru o tranziţie paşnică", a spus Kallas, care a făcut totodată apel la moderaţie.

"Fie UE va condamna utilizarea forţei militare americane în Venezuela şi va fi consecventă cu poziţia sa faţă de războiul din Ucraina, fie va continua să fie la fel de ipocrită ca întotdeauna", a replicat liderul slovac, care conduce un guvern de coaliţie eurosceptic format din populişti şi ultranaţionalişti.

Considerat un populist de stânga, Fico este adesea criticat de oponenţi ca fiind "pro-rus" pentru că se opune sancţiunilor UE împotriva Rusiei, care, susţine el, ar afecta Slovacia mai mult decât Rusia.

Spania nu va recunoaşte intervenţia SUA din Venezuela, afirmă premierul Pedro Sanchez

Spania nu va recunoaşte o intervenţie a SUA în Venezuela care încalcă dreptul internaţional, a declarat sâmbătă prim-ministrul Pedro Sanchez, după ce forţele americane l-au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, aflat în funcţie de mult timp, într-o operaţiune care a avut loc în cursul nopţii, relatează Reuters şi AFP.

"Spania nu a recunoscut regimul Maduro. Dar nici nu va recunoaşte o intervenţie care încalcă dreptul internaţional şi împinge regiunea spre un orizont de incertitudine şi beligeranţă", a scris Sanchez pe X, după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat că SUA vor conduce ţara sud-americană până la finalizarea unei tranziţii "sigure".

De asemenea, Sanchez a cerut tuturor părţilor să "se gândească la populaţia civilă, să respecte Carta Naţiunilor Unite şi să articuleze o tranziţie echitabilă şi bazată pe dialog".

Ministerul spaniol de Externe s-a oferit sâmbătă să acţioneze ca mediator în această criză pentru a "găsi o soluţie paşnică".

