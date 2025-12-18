Premierul slovac Fico anunță un incident aviatic în Bruxelles: A zdrobit avionul nostru. Trebuie să-l lăsăm aici

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a anunțat, pe X, paguba suferită de avionul Departamentului de Aviație al Ministerului de Interne slovac. Prim-ministrul Fico a ajuns cu respectiva aeronavă pe aeroportul din Bruxelles, pentru a participa la Summitul UE - Balcanii de Vest.

Dar se pare, după cum anunță Robert Fico, că o scară mobilă efectiv a zdrobit aeronava, care efectiv nu mai este utilizabilă pentru zbor.

DAMAGED AIRCRAFT AND A CONTROVERSIAL SUMMIT ON EU ENLARGEMENT, WHICH THE SERBIAN PRESIDENT A. VUČIĆ RIGHTLY DID NOT ATTEND IN PROTEST. THIS IS HOW WE STARTED TODAY IN BRUSSELS…



”Summitul solicitant de la Bruxelles nu a început bine. O maşină cu scară mobilă a zdrobit avionul nostru la aeroport, aşa că nu se mai poate zbura cu el şi trebuie să-l lăsăm aici” a transmis Robert Fico.

Robert Fico a participat, miercuri, la summitul liderilor UE cu şefii de stat sau de Guvern ai ţărilor din Balcanii de Vest. Astăzi, premierul slovac intenţiona să participe la o întâlnire a grupului informal pentru industrie şi competitivitate, urmat de summitul Consiliului European.

Preşedinţii şi premierii statelor membre UE vor discuta despre finanţarea Ucrainei, securitatea europeană, extinderea blocului comunitar şi bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2028-2034. Discuţiile vor aborda, de asemenea, şi preocupările privind situaţia din Orientul Mijlociu, dar şi subiectele migraţiei şi competitivităţii, notează Agerpres.

Vineri urmează ca premierul Fico să revină în Slovacia.