Carrefour, program special de Crăciun 2025, din 19 decembrie
Data publicării: 13:30 18 Dec 2025

Carrefour, program special de Crăciun 2025, din 19 decembrie
Autor: Irina Constantin

Carrefour exterior
 

Carrefour are un program special de Crăciun, în acest an, care începe încă de vineri, 19 decembrie 2025.

Programul Carrefour România de Crăciun este valabil în toate formatele de magazine din rețea: Hipermarket, Market, Express și Supeco. 

Din 19 decembrie, pentru a veni în sprijinul clienților, programul magazinelor este extins, în timp ce în zilele de  ajun ale sărbătorilor, magazinele au program mai scurt, iar pe 25 decembrie, respectiv 1 ianuarie, toate magazinele vor fi închise. 

Program Carrefour de Crăciun 2025 - Hipermarket:

19 - 23 decembrie - 07:00 - 23:00

24 decembrie - 07:00 - 19:00

25 decembrie - închis

26 - 28 decembrie - 07:00 - 22:00

29 - 30 decembrie - 07:00 - 23:00

31 decembrie - 07:00 - 18:00

1 ianuarie - închis

Program Carrefour de Crăciun 2025 -  Market:

23 decembrie - 07:00 - 22:00

24 decembrie - 07:00 - 18:00

25 decembrie - închis

26 decembrie - 09:00 - 18:00

27 - 30 decembrie - 07:00 - 22:00

31 decembrie - 07:00 - 18:00

1 ianuarie - închis

Program Carrefour de Crăciun 2025 - Express:

23 decembrie - 07:00 - 22:00

24 decembrie - 07:00 - 18:00

25 decembrie - închis

26 decembrie - 09:00 - 18:00

27 decembrie - 07:00 - 22:00

28 decembrie - 08:00 - 20:00

29 - 30 decembrie - 07:00 - 22:00

31 decembrie - 07:00 - 18:00

1 ianuarie - închis

În funcție de magazin, pentru formatele Hipermarket, Market și Express, ora deschiderii poate să difere. Programul fiecărui magazin Carrefour poate fi consultat pe site-ul carrefour.ro, dar și în aplicația mobilă Carrefour. 

Program Carrefour de Crăciun 2025 -  Supeco:

24 decembrie și 31 decembrie- 07:30 - 18:00

25 decembrie și 1 ianuarie- închis

26 decembrie și 2 ianuarie - 09:00 - 18:00

(cu excepția magazinelor din Baia Mare, Gheorgheni, Iași, Cluj, Satu Mare, Slobozia, Bârlad și Suceava, care vor fi închise)

carrefour program craciun
