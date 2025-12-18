Carrefour, program special de Crăciun 2025, din 19 decembrie

Programul Carrefour România de Crăciun este valabil în toate formatele de magazine din rețea: Hipermarket, Market, Express și Supeco.

Din 19 decembrie, pentru a veni în sprijinul clienților, programul magazinelor este extins, în timp ce în zilele de ajun ale sărbătorilor, magazinele au program mai scurt, iar pe 25 decembrie, respectiv 1 ianuarie, toate magazinele vor fi închise.

Program Carrefour de Crăciun 2025 - Hipermarket:

19 - 23 decembrie - 07:00 - 23:00

24 decembrie - 07:00 - 19:00

25 decembrie - închis

26 - 28 decembrie - 07:00 - 22:00

29 - 30 decembrie - 07:00 - 23:00

31 decembrie - 07:00 - 18:00

1 ianuarie - închis

Program Carrefour de Crăciun 2025 - Market:

23 decembrie - 07:00 - 22:00

24 decembrie - 07:00 - 18:00

25 decembrie - închis

26 decembrie - 09:00 - 18:00

27 - 30 decembrie - 07:00 - 22:00

31 decembrie - 07:00 - 18:00

1 ianuarie - închis

Program Carrefour de Crăciun 2025 - Express:

23 decembrie - 07:00 - 22:00

24 decembrie - 07:00 - 18:00

25 decembrie - închis

26 decembrie - 09:00 - 18:00

27 decembrie - 07:00 - 22:00

28 decembrie - 08:00 - 20:00

29 - 30 decembrie - 07:00 - 22:00

31 decembrie - 07:00 - 18:00

1 ianuarie - închis

În funcție de magazin, pentru formatele Hipermarket, Market și Express, ora deschiderii poate să difere. Programul fiecărui magazin Carrefour poate fi consultat pe site-ul carrefour.ro, dar și în aplicația mobilă Carrefour.

Program Carrefour de Crăciun 2025 - Supeco:

24 decembrie și 31 decembrie- 07:30 - 18:00

25 decembrie și 1 ianuarie- închis

26 decembrie și 2 ianuarie - 09:00 - 18:00

(cu excepția magazinelor din Baia Mare, Gheorgheni, Iași, Cluj, Satu Mare, Slobozia, Bârlad și Suceava, care vor fi închise)

