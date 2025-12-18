Carrefour, program special de Crăciun 2025, din 19 decembrie

Carrefour are un program special de Crăciun, în acest an, care începe încă de vineri, 19 decembrie 2025.
Programul Carrefour România de Crăciun este valabil în toate formatele de magazine din rețea: Hipermarket, Market, Express și Supeco.
Din 19 decembrie, pentru a veni în sprijinul clienților, programul magazinelor este extins, în timp ce în zilele de ajun ale sărbătorilor, magazinele au program mai scurt, iar pe 25 decembrie, respectiv 1 ianuarie, toate magazinele vor fi închise.
19 - 23 decembrie - 07:00 - 23:00
24 decembrie - 07:00 - 19:00
25 decembrie - închis
26 - 28 decembrie - 07:00 - 22:00
29 - 30 decembrie - 07:00 - 23:00
31 decembrie - 07:00 - 18:00
1 ianuarie - închis
23 decembrie - 07:00 - 22:00
24 decembrie - 07:00 - 18:00
25 decembrie - închis
26 decembrie - 09:00 - 18:00
27 - 30 decembrie - 07:00 - 22:00
31 decembrie - 07:00 - 18:00
1 ianuarie - închis
23 decembrie - 07:00 - 22:00
24 decembrie - 07:00 - 18:00
25 decembrie - închis
26 decembrie - 09:00 - 18:00
27 decembrie - 07:00 - 22:00
28 decembrie - 08:00 - 20:00
29 - 30 decembrie - 07:00 - 22:00
31 decembrie - 07:00 - 18:00
1 ianuarie - închis
În funcție de magazin, pentru formatele Hipermarket, Market și Express, ora deschiderii poate să difere. Programul fiecărui magazin Carrefour poate fi consultat pe site-ul carrefour.ro, dar și în aplicația mobilă Carrefour.
24 decembrie și 31 decembrie- 07:30 - 18:00
25 decembrie și 1 ianuarie- închis
26 decembrie și 2 ianuarie - 09:00 - 18:00
(cu excepția magazinelor din Baia Mare, Gheorgheni, Iași, Cluj, Satu Mare, Slobozia, Bârlad și Suceava, care vor fi închise)
