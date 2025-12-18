Costel Fotea: Lucrări de infrastructură de 2,2 milioane lei în Galați

"Pe DJ 242, între localitățile Târgu Bujor și Vârlezi, au fost finalizate lucrările de refacere a porțiunii de drum distruse de inundațiile din anul 2024, în zona cunoscută de localnici drept "litera M".

Viiturile au afectat grav infrastructura rutieră și podul din zonă. Printr-o investiție de ????,???? milioane de lei, realizată de Consiliul Județean Galați, drumul județean DJ 242 a fost refăcut și pus în siguranță.

Pentru prevenirea alunecărilor de teren, taluzurile și acostamentele au fost consolidate și betonate, iar șanțurile de scurgere au fost lărgite de ambele părți ale drumului, astfel încât să poată prelua volume mari de apă în perioadele cu precipitații abundente.

De asemenea, rampele podului, grav afectate de inundații, au fost refăcute integral, iar albia a fost consolidată cu beton și piatră, atât în amonte, cât și în aval, pentru a rezista forței viiturilor.

Pentru creșterea siguranței rutiere, au fost montate parapete de protecție și a fost refăcută semnalizarea rutieră.

Am promis, ne-am ținut de cuvânt: DJ 242 este acum un drum sigur, trainic și rezistent în fața apelor!", a declarat liderul PSD Galați.