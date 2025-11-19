€ 5.0889
Data actualizării: 12:37 19 Noi 2025 | Data publicării: 12:37 19 Noi 2025

Aparat modern destinat Laboratorului de Toxicologie, la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște
Autor: Crişan Andreescu

Aparat
 

Spitalul Județean Târgoviște a fost dodat cu un aparat destinat Laboratorului de Toxicologie.

Aparatul modern destinat Laboratorului de Toxicologie a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște și este pregătit să fie folosit! Valoarea echipamentului este de aproximativ 1.500.000 lei și va permite depistarea rapidă și precisă a substanțelor psihoactive.

Analizele vor fi detaliate, iar rezultatele se vor obține în doar câteva ore, față de săptămâni până acum – o realizare semnificativă pentru investigarea cazurilor de consum de droguri.
Totul, pentru siguranța pacienților și a comunității – pentru Dâmbovița, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

