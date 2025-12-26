Cum ne protejăm dinții de sărbători. Un ortodont ne spune ce trebuie să facem și care sunt cele mai păcătoase alimente

Perioada sărbătorilor vine cu bucurie, timp petrecut în familie și mese îmbelșugate. Cozonacul, prăjiturile, nucile sau carnea tocată sunt nelipsite de pe masă, iar ronțăielile dintre mese devin o obișnuință. Toate acestea cresc însă riscul de carii, fracturi dentare, sensibilitate accentuată și probleme mai ales pentru persoanele care poartă aparate dentare sau au plombe.

„De multe ori, pacienții caută cu disperare stomatologii în perioada sărbătorilor din cauza micilor excese alimentare”, spune Bianca Velcinschi, medic rezident în Ortodonție și ortopedie dento-facială, în București în exclusivitate pentru DCNEWS.

Dulciurile lipicioase și zahărul în exces - un pericol pentru sănătatea orală

Consumul crescut de prăjituri, bomboane, ciocolată, sucuri acidulate hrănește bacteriile din cavitatea orală, crescând rapid riscul apariției cariilor.

Rahatul din cozonac, caramelele sau turta dulce aderă ușor la suprafața dinților și sunt mai greu de îndepărtat, mai ales dacă igiena orală este neglijată.

Alimentele dure pot provoca fracturi

Nucile, migdalele, alunele, dar și carnea tocată care poate ascunde mici oase sau bucățile dure din cozonac pot duce la fisuri dentare sau chiar la ruperea plombelor.

„Cojile de nucă din cozonac sau din prăjituri, ajunse accidental în acestea, ne pot lua prin surprindere și prezintă un risc atunci când avem dinți devitalizați și/sau care prezintă obturații foarte mari, aceștia fiind foarte susceptibili fracturilor. Este indicat să mâncăm cu atenție alimentele ce conțin nucă sau carne în care putem găsi oase, sau să menajăm zona în care se află acești dinți și să mâncăm preponderent pe partea opusă”, explică medicul.

Ronțăielile constante reduc timpul de remineralizare naturală a smalțului, slăbind protecția dinților.

„Dacă fractura s-a produs și este una minoră, fără să apară durere sau disconfort, situația poate fi monitorizată. Însă, dacă durerile sunt de o amplitudine mai mare, puteți apela la clinici stomatologice cu program non-stop, dacă există în zonă”.

Ce trebuie să știe pacienții cu aparate dentare

Pentru cei care urmează un tratament ortodontic, riscurile sunt și mai mari.

„Pacienții cu aparate dentare sunt sfătuiți să evite alimentele prea dure sau lipicioase, deoarece pot desprinde brackeții. Acest lucru poate prelungi tratamentul și poate crea disconfort”, precizează Bianca Velcinschi.

În cazul iritațiilor mucoasei provocate de arc sau brackeți, ortodontul recomandă:

folosirea cerii ortodontice, încălzită între degete și aplicată local;

aplicarea glicerinei boraxate dacă apar afte în urma traumatismelor.

Frigul, imunitatea și durerile dentare

Temperaturile scăzute pot afecta imunitatea, iar problemele dentare netratate se pot agrava.

„Aflându-ne într-o perioadă cu temperaturi scăzute, imunitatea noastră poate fi diminuată, iar astfel procesele carioase avansate se pot complica cu hiperemii pulpare, iar durerea poate să apară atât la stimuli chimici (dulce), cât și termici (rece/fierbinte) sau chiar sub forma pulpitelor, cu dureri spontane”, avertizează medicul.

În astfel de situații:

se pot administra antiinflamatoare și antialgice;

dacă durerea persistă, este necesar consultul de specialitate;

în caz de abcese sau umflături ale feței, medicul poate recomanda tratament antibiotic.

Sărbătorile nu trebuie să fie un pericol pentru zâmbet. Atenția la ce mâncăm, igiena orală riguroasă și reacția rapidă la primele semne de disconfort pot face diferența dintre o vacanță liniștită și un drum de urgență la stomatolog.