DCNews Stiri Atac ucrainean asupra unui port rusesc la Marea Neagră
Data publicării: 11:10 15 Feb 2026

Atac ucrainean asupra unui port rusesc la Marea Neagră
Autor: Mihai Ciobanu

drona atac Imagine cu o dronă. Foto: Pixabay / dronă ilustrativ

Portul rusesc Taman a fost atacat cu drone.

Atac puternic cu drone, sâmbătă noaptea, asupra portului rusesc Taman. Anunţul a fost făcut de către guvernatorul regiunii Krasnodar, din sudul Rusiei, relatează Reuters.

Potrivit sursei citate, în urma atacului două persoane au fost rănite după ce un rezervor de petrol, un depozit şi terminale au fost avariate în satul Volna, unde se află portul Taman, a declarat Veniamin Kondratiev într-o postare pe Telegram. Kondratiev a declarat că peste 100 de persoane acţionau pentru stingerea mai multor incendii în port.

Citiţi şi: Comisia Europeană vrea reguli mai dure pentru înregistrarea dronelor

Atacuri separate asupra oraşului Soci şi a satului Iurovka, aproape de oraşul de coastă Anapa, au provocat, de asemenea, pagube, însă mai puţin semnificative, a adăugat el.

Ucraina a reluat atacurile asupra infrastructurii energetice ruseşti în ultimele zile, după expirarea unui moratoriu mediat de SUA asupra unor astfel de atacuri.

Rusia a vizat în mod repetat infrastructura şi utilităţi energetice din Ucraina, întrerupând alimentarea cu electricitate şi căldură pentru sute de mii de persoane în mijlocul iernii.

Surse oficiale ruseşti au declarat că aproximativ 4,16 milioane de tone metrice de produse petroliere au fost transportate prin portul Taman anul trecut.

port
marea neagra
atac al ucrainei
Comentarii

