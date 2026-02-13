Ilie Bolojan, față în față cu recesiunea: Cât mai rezistă Guvernul care a măcelărit economia

România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut, potrivit datelor publicate vineri, 13 februarie, de Institutul Național de Statistică (INS).

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la Realitatea TV și a comentat acest subiect. Întrebat cât mai rezistă Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru, analistul politic Bogdan Chirieac a răspuns că Ilie Bolojan va rămâne premier atâta vreme cât românii nu ies în stradă în număr mare. Potrivit acestuia, partidele politice nu vor avea nicio inițiativă în acest sens.

„În opinia mea, rezistă atâta vreme cât românii nu ies în stradă. Dacă românii nu ies în stradă în număr mare, în mitinguri gigantice și care să dureze suficient, atunci Ilie Bolojan rămâne prim-ministru la Palatul Victoria. De la politic nu va veni nimic, în sensul opririi domniei sale.

De ce? Aici putem discuta, putem specula... De fapt, nici Nicușor Dan nu l-ar dori schimbat pe domnul Bolojan, nici PSD-ul nu dorește să iasă de la guvernare, USR-ul conduce România. Probabil că cel mai mult ar dori să scape de Bolojan chiar cei din PNL, dar nu au curaj să o facă. Vedeți cum stau lucrurile, sunt foarte încurcate. Și UDMR-ul, în ultima vreme, după mitingurile de protest din Harkov, a venit să spună și el că ar putea să iasă de la guvernare, dar nici ei nu vor face acest pas.

Deci, Ilie Bolojan rămâne”, a spus Bogdan Chirieac.

„Toată lumea i-a spus, dar domnul Bolojan are obiceiul să nu se consulte cu nimeni”

Analistul politic este de părere că Ilie Bolojan a băgat România în recesiune tehnică prin deciziile pe care le-a luat fără a se consulta cu nimeni.

„De ce a ascuns recesiunea economică? Fiindcă, probabil, nici domnia sa nu a crezut că se va întâmpla. Toată lumea i-a spus, dar domnul Bolojan are obiceiul să nu se consulte cu nimeni, să nu țină seama de nimeni, nici de experți, nici de colaboratori, nici de membri propriului partid, și a reușit să bage România în recesiune, ceea ce îi spunea toată lumea. Nu e un secret.

Acum, probabil că e puțin derutat, probabil că nu se aștepta la această intrare în recesiune. E puțin derutat, e puțin îngândurat, dar ca să-și păstreze imaginea trebuie să fie la fel de intransigent cum a fost și până acum și probabil că domnia sa asta va face. Dacă e nevoie, și probabil că va fi nevoie, va majora din nou taxele”, a spus Bogdan Chirieac.

Ilie Bolojan a măcelărit mediul economic

Bogdan Chirieac a criticat măsurile lui Ilie Bolojan și a explicat că acestea au afectat mediul economic și cetățenii vulnerabili și nu au redus cheltuielile statului.

„Domnia sa a măcelărit mediul economic cu taxe, cu impozite, cu prevederi aberante, cu dispoziții din acestea care țin de epoca profund comunistă, nici măcar comunismul cu față umană. Dacă ai datorii la stat și statul are datorii la firma ta, răspunzi cu averea proprie... Deci, aberații de genul ăsta. Fiecare proprietar de companie, în România, e potențial penal, doar din ultimele dispoziții ale lui Ilie Bolojan.

I-a lovit pe cei mai vulnerabili cetățeni ai României - pensionari, mămici, oameni cu dizabilități, a lovit mediul privat și nu s-a atins deloc de cheltuielile statului. Nu s-a atins.

A încercat cu magistrații, dar văd că nu reușește, ceea ce dovedește putreziciunea statului român - cinci amânări la Curtea Constituțională. De altfel nu a făcut nicio reformă, nici în administrație, nici în justiție. A tăiat de la cei care de fapt produc și care nu consumă mai mult decât produc, cei din mediul privat. De la stat nu a tăiat nimic”, a spus analistul politic Bogdan Chirieac la Realitatea Plus.