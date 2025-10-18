€ 5.0889
Data publicării: 12:41 18 Oct 2025

Pacea de la Budapesta. Bogdan Chirieac: Aici a fost diplomația lui Viktor Orban, cel repudiat de UE
Autor: Iulia Horovei

Donald Trump, Viktor Orban, Vladimir Putin Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Freepik
 

Diplomația adesea criticată a lui Viktor Orban ar putea duce la Pacea de la Budapesta, crede analistul politic Bogdan Chirieac.

Analistul politic Bogdan Chirieac a spus că diplomația dusă de premierul maghiar Viktor Orban, care îi va găzdui în două săptămâni la Budapesta pe președinții american Donald Trump și rus Vladimir Putin, are șanse să rămână în istorie ca Pacea de la Budapesta.

Deși des criticat de liderii europeni pentru politica sa, în condițiile menținerii unei relații bune cu Federația Rusă, Orban e politicianul care reușește să aducă, la un loc, Estul și Vestul, potrivit lui Chirieac.

Dacă va reuși pacea în Ucraina și peste o sută de ani, despre acest război odios, primul război din secolul XXI și al doilea ca importanță după cel de-al Doilea Război Mondial, se va numi Pacea de la Budapesta.

Aici a fost diplomația lui Viktor Orban - cel repudiat de Uniunea Europeană, dar cu fondurile întregi. Cel pus la zid de toată lumea civilizată până de curând, dar cu toate investițiile din industria auto europeană, japoneză și coreeană pe teritoriul Ungariei. Cel care face reactoare nucleare cu Rusia, cel care are o relație specială cu China.

Cel care l-a primit pe Benjamin Netanyahu; iar Israelul este un aliat tradițional al României. Netanyahu are și el interzis în Europa, ca urmare a unei decizii a Tribunalului Penal Internațional, dar Orban l-a primit la Budapesta, anunțând că țara iese din acord. Asta este! Așteptăm cu înfrigurare și ne dorim Pacea de la Budapesta. A acceptat și Putin, dar asta nu ne miră, că - vorba aceea - Viktor Orban era agentul lui Putin în UE și NATO. Dar a acceptat Donald Trump, președintele lumii occidentale, nu doar al SUA, să vină la Budapesta și să discute pacea”, a explicat Bogdan Chirieac, în direct la România TV.

România rămâne în haos

Între timp, spune Chirieac, România rămâne în haos - care e cauzat de statul putred. Soluția? Ca toate instituțiile sale să se afle pe aceeași lungime de undă. Lucru care, spune analistul, nu se întâmplă.

„Haosul din România este cauzat de statul putred. Și nimeni nu face nimic ca să îndrepte aceste lucruri. Și ca să îndrepți statul putred, adică să începi să cureți puroiul, este ca președintele, premierul și parlamentul să fie pe aceeași parte a baricadei. Nu sunt! Urmarea alegerilor din mai 2025 - domnul Dan, domnul Bolojan și Parlamentul României nu sunt pe aceeași lungime de undă. Ca urmare, avem aberația pensiilor speciale, CCR care dă deoparte bunul-simț, instituții care nu funcționează”, a mai punctat Chirieac.

trump putin pace
budapesta
pace budapesta
bogdan chirieac
intalnire trump putin budapesta
razboi ucraina
vladimir putin
rusia
donald trump
viktor orban
ungaria
