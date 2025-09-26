Pentagonul convoacă 800 de generali din întreaga lume. Chirieac: Se pregătesc pentru Al Treilea Război Mondial?

Alarma a fost dată la Pentagon, unde aproape 800 de generali și amirali din întreaga lume au fost convocați de ministrul american al Războiului pentru o reuniune fără precedent. Evenimentul, programat pentru 30 octombrie într-o bază militară din Virginia, stârnește speculații, întrucât tema întâlnirii rămâne, momentan, confidențială. Deși este prima dată în istorie când șeful Pentagonului ia o astfel de decizie, președintele Statelor Unite a minimizat situația, catalogând reuniunea drept una “amicală”.

Între timp, tensiunile geopolitice cresc în estul Europei. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat Rusia că va utiliza fără reținere arme cu rază lungă de acțiune pentru a lovi Moscova, dacă acestea îi vor fi furnizate, și le-a recomandat oficialilor ruși să verifice adăposturile. În replică, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat NATO și Uniunea Europeană că folosesc Ucraina drept instrument într-un conflict direct împotriva Rusiei, declarații făcute în cadrul unei reuniuni la ONU.

"Faptul că au fost convocați 800 de generali și amirali din întreaga lume este de-a dreptul îngrijorător"

Analistul Bogdan Chirieac a comentat aceste evoluții la România TV, unde a evidențiat intensificarea tensiunilor globale.

“Faptul că au fost convocați 800 de generali și amirali din întreaga lume de ministrul american de război în SUA este de-a dreptul îngrijorător. Privim cu mare îngrijorare. E pentru prima dată în istorie când are loc o astfel de întâlnire. Nici nu știu dacă, din punct de vedere strategic sau al informațiilor americane, este bine să aduni toți generalii și toți amiralii americani în același timp și în același loc. E un semn de întrebare. Probabil că administrația lui Donald Trump vrea să informeze armata, marina și aviația, la cele mai înalte niveluri, despre o anumită politică. Cu siguranță vom afla despre ce e vorba, pentru că nu poți să ții un secret pe care îl împărtășești la 800 de persoane.

"Se pregătesc pentru Al Treilea Război Mondial? Se pregătesc pentru un război generalizat cu Rusia și China?"

Simpla reunire a acestor personalități, a comandanților întregii forțe americane, ridică un mare semn de îngrijorare pentru noi toți. Se pregătesc pentru Al Treilea Război Mondial? Se pregătesc pentru un război generalizat cu Rusia și China? Îți pui tot felul de întrebări, mai ales în contextul actual. Ne aflăm în punctul din 2022 când Putin a invadat Ucraina și se aștepta să cadă în trei zile, în 72 de ore. După ce a văzut că nu se întâmplă asta, era dispus să folosească armele nucleare tactice. Vorbim de acelea cu rază mai mică de distrugere, nu de rază mare de acțiune. Ținem minte că ne avertiza în legătură cu acest lucru însuși președintele american de atunci, Joe Biden.

"Dacă lovești Kremlinul, la nebunia lui Putin, eu nu văd exclusă folosirea unei arme nucleare tactice"

Dacă lovești Kremlinul, la nebunia lui Putin, eu nu văd exclusă folosirea unei arme nucleare tactice. Vorbim de o rază de distrugere mai mică, ce e drept, decât armele nucleare strategice, unde o singură armă poate distruge un continent. Totuși, arma nucleară tactică este la fel de dăunătoare ca și arma strategică, numai că ea poate să radă, singură, de pe fața pământului, un oraș, indiferent că se numește Kiev, Paris sau Moscova. Nu văd exclusă această posibilitate aberantă. Probabil că experții americani și cei europeni știu ce fac. Sper că știu ceea ce fac.

"Putin vrea să ia locul tuturor țarilor ruși"

Nu știu cum ar reacționa Putin dacă Kremlinul ar fi lovit. Vă dați seama ce ar putea să iasă dacă mausoleul lui Lenin ar fi aruncat în aer? Bine, nu știu dacă îl deranjează atât de tare pe Putin dacă îl aruncă în aer pe Lenin. Putin vrea să ia locul tuturor țarilor ruși. Lovirea Kremlinului ar fi o înfrângere directă în ochii poporului rus. Deci, nu stăm bine deloc, să știți, din punct de vedere al escaladării. Noi, omenirea, nu stăm bine în această situație”, a explicat Bogdan Chirieac.