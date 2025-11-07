€ 5.0860
Data publicării: 16:05 07 Noi 2025

EXCLUSIV Bogdan Chirieac, culise de la Congresul PSD. Ce spune despre alianța cu AUR
Autor: Andrei Itu

Congres PSD/ dcnews Congres PSD/ dcnews
 

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost prezent la Congresul PSD.

”În primul rând, atmosfera Congresului PSD este foarte pozitivă. Este plină de speranță pentru cei care au venit aici. Au fost două discursuri, care merită amintite, în mod deosebit, deși au fost foarte multe discursuri bune. Sorin Grindeanu a anunțat o schimbare de politică în PSD. Deci, PSD se împacă cu trecutul său, nu întâmplător au fost chemați majoritatea președinților acestui partid. La fiecare s-a găsit, pe bună dreptate, câte ceva de spus, un pas înainte făcut către România.

”PSD nu-și mai cere scuze”

În al doilea rând, PSD nu își mai cere scuze. Nu va mai fi în defensivă, a anunțat Sorin Grindeanu. Deci, se vor opune și tendințelor de aservire a mediului economic, întâmplate de către PNL, din mare nefericire, și a atacurilor USR-ului. Nu va mai fi un sac de box Sorin Grindeanu. Asta am înțeles. O reformă profundă a modului de acțiune a PSD-ului, ceea ce e foarte bine. Este și o echipă tânără, media de vârstă este 48 de ani. Cel mai în vârstă e Sorin Grindeanu, 52 de ani, ceea ce pentru un om politic este foarte tânăr. 

Atmosfera de la Congresul PSD

Al doilea discurs foarte aplicat pe administrația locală a fost a lui Corneliu Ștefan de la Dâmbovița. Și el a vorbit exact despre necesitatea de reformă a partidului. Atmosfera este de uniune aici, ceea ce, dintr-un anumit punct de vedere, este în regulă dat fiind haosul politic din țara noastră. Dacă și PSD, cel mai mare partid, începea să se rupă și, eventual, să înceapă o gherilă urbană nu era deloc bine pentru România. Deocamdată, sunt două partide bine articulate în țara noastră, respectiv PSD și UDMR. PNL nu își găsește cadența, din mare nefericire, iar USR este crescut artificial de președintele Nicușor Dan. Nu știu ce intenții are domnul Nicușor Dan, dar USR-izarea asta forțată a României, care i-a călcat pe nervi și pe PSD-iști, s-ar putea să nu aibă un rezultat pozitiv.

”Nu îi văd să facă alianță cu AUR”

Cred că PSD va ezita îndelung înainte să iasă de la guvernare. Și nu îi văd, sub niciun motiv, să facă o alianță cu AUR. Am văzut multe predicate. Au apăsat pe latura conservatoare, respectiv familie, biserică, Dumnezeu, alături de oameni și au scos cuvântul progresist. Nu că acest cuvânt progresist ar fi ceva rău, dar se confundă cu politica progresistă, al cărui exponent este USR. Deci, nu văd PSD să iasă de la guvernare.

În plus, PSD a subliniat în toate felurile în acest Congres, mai mulți au făcut asta, și Victor Negrescu, despre orientarea europeană și euro-atlantică. Or, în acest moment, cu război în Flancul Estic, o ieșire de la guvernare ar da rău la Bruxelles, în primul rând” a spus analistul Bogdan Chirieac, de la Congresul PSD. 

