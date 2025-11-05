€ 5.0851
Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 15:42 05 Noi 2025

Șansa României în Apărare, jucată de ”doamna de la cosmetice”. Ironia lui Chirieac după numirile din pix ale ministrului Miruță
Autor: Andrei Itu

radu-miruta_35943900 Radu Miruță Foto: Inquam Photos / George Călin
 

România se împrumută 16 miliarde de euro pentru armament, prin programul SAFE. Poate România fructifica acești bani, în condițiile în care sunt numiți în funcții cheie oameni controversați?

România este un punct strategic în dezvoltarea gigantului german Rheinmetall. Mai mult, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță a semnat recent un acord de 500 de milioane de euro cu Rheinmetall, pentru a construi o fabrică de pulbere modernă, la Victoria, Brașov. Dar cum se poate România dezvolta, având în vedere managementul defectuos al statului, cu numiri controversate în funcții importante și Consilii de Administrație?

"Singurele companii din România de apărare care funcționează sunt cele private"

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest subiect, într-o intervenție la Realitatea Plus, punctând că singurele companii de Apărare din România care funcționează sunt cele private, evidențiind importanța componentei private în favoarea celei de stat. 

"Programul SAFE este cu totul special. Rambursarea se face în 40 de ani, iar dobânda este cea mai redusă din piață. Cu banii aceștia România are șansa să se reindustrializeze. Sigur că vorbim de fabrica de 500 de milioane de euro cu Rheinmetall la Victoria, Brașov, pentru că România importă pulbere din Serbia (...) 

Singurele companii din România de apărare care funcționează sunt cele private, multe dintre ele cu capital străin. Diferența este copleșitoare, în favoarea mediului privat. Sper ca la Victoria să fie adusă de Rheinmetall componenta privată și în conducere. De ce? Pentru că este acum și o lege păcătoasă în țara noastră, în companiile din Apărare. Acolo unde statul are 51%, obligatoriu trebuie să aibă și management. Or, la managementul statului, știți ce vedem în consiliul de administrație, respectiv o doamnă, care a lucrat în industria cosmeticelor, un agent imobiliar, o doamnă bibliotecară din Călărași etc. Și aceste persoane se ocupă acum, grație alor noștri de la USR (n.red ironie), de industria de Apărare, de avioane Craiova și de alte fabrici de stat din domeniul apărării. Deci, dacă România știe să folosească bine cei 16 miliarde, este o șansă uriașă pentru toți, pentru că am putea exporta acest armament” a subliniat Bogdan Chirieac. 

Ministrul Radu Miruță și "cosmeticele" din Apărare

"Important ar fi să știe să folosească acești bani țara noastră, pare că avem ceva probleme în acest sens", a completat moderatoarea de la Realitatea Plus.

"Spuneți că domnul Miruță de la USR nu știe? Vai de mine, eu credeam în sloganul acesta: Sunt USR-ist, sunt specialist!. Deci, înseamnă că este beton domnul Miruță, în ceea ce privește folosirea acestor bani. D-aia a și numit-o pe doamna de la cosmetice la Avioane Craiova. Cosmeticele și aviația merg mână-n mână! Știi cosmetice, știi și curgerea de fluide pe planul avionului, iar la motoare ești beton.", a replicat într-un ton ironic, analistul politic Bogdan Chirieac.

“În primul rând, oamenii numiți în aceste consilii de administrație în aceste zile, la cele două companii de stat, Avioane Craiova și IOR, sunt niște oameni pentru care aveam obligația să fac numirile din pix, pentru că au expirat conducerile prin selecție și legea mă obliga să nu las compania de stat până se termină selecția, o chestie temporară de o săptămână-două-trei, fără astfel de numiri” spunea Radu Miruță despre numirile în CA al Avioane Craiova. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
avioane craiova
ministru
radu miruta
craiova
bogdan chirieac
