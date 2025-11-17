Ipoteza lui Bogdan Chirieac în cauza ANAF vs. Klaus Iohannis. Sechestru și pe locuința fostului președinte

Klaus Iohannis a refuzat să plătească prejudiciul de un milion de euro cerut de ANAF, după confiscarea imobilului din centrul Sibiului.

Conform surselor Realitatea Plus, ANAF intenționează să ceară magistraților instituirea sechestrului pe averea lui Klaus Iohannis, inclusiv pe vila din Sibiu în care locuiește în prezent alături de soția sa, Carmen.

Iohannis trebuie să dea înapoi 1 milion de euro

Suma de un milion de euro este chiria încasată de familia Iohannis, timp de 16 ani, pentru spațiul comercial pe care l-a pierdut în instanță, alături de dobânzile și penalitățile calculate de un expert independent. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest caz, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus.

Va fi dat afară Klaus Iohannis din casa din Sibiu?

"Klaus Iohannis riscă să fie dat afară din casă, pentru că a refuzat să plătească acești bani", a deschis subiectul prezentatoarea de la Realitatea Plus.

"Greu de crezut că se va întâmpla așa ceva. În plus, până la urmă, după ce i s-a pregătit o vilă de 10 milioane de euro, pe Bulevardul Aviatorilor, înțeleg că nu i s-a mai dat și că nici nu are casă de protocol la care are dreptul, conform legii, ca fost președinte al României. Situația este complicată, sulfuroasă, în care va fi implicată justiția, cu procese care nu se vor termina niciodată. Cred că nici statul nu va lua banii, nici domnul Iohannis nu va preda casa în care locuiește. Va rămâne așa, la mijloc, conform halului în care se află justiția din România.

Cred că este un proces de cel puțin 10 ani. Se dau în judecată, se fac expertize etc., dar nu cred că se va ajunge la o finalizare, chiar dacă noul președinte al ANAF are intenții bune, chiar dacă încearcă să facă un pic de ordine, nu ai cum. Justiția este nefuncțională în România, după cum știm cu toții. Și nu vorbesc despre justiția penală, acolo te lovești de alte probleme, ci de justiția comercială, unde procesele durează ani la rând. Sentințele se bat cap în cap, pe aceeași speță sunt 7 feluri de sentință. Prin urmare, nu cred că lucrurile se vor derula cu celeritate și că vom avea un rezultat", a declarat analistul politic Bogdan Chirieac.

