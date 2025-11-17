€ 5.0844
|
$ 4.3825
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0844
|
$ 4.3825
 
DCNews Politica Ipoteza lui Bogdan Chirieac în cauza ANAF vs. Klaus Iohannis. Sechestru și pe locuința fostului președinte
Data actualizării: 14:41 17 Noi 2025 | Data publicării: 14:41 17 Noi 2025

Ipoteza lui Bogdan Chirieac în cauza ANAF vs. Klaus Iohannis. Sechestru și pe locuința fostului președinte
Autor: Andrei Itu

mihalache-despre-iohannis_79109700 Foto: Agerpres
 

ANAF ar urma să ceară, luni, sechestru pe vila în care locuiesc fostul președinte Klaus Iohannis, alături de Carmen, soția sa.

Klaus Iohannis a refuzat să plătească prejudiciul de un milion de euro cerut de ANAF, după confiscarea imobilului din centrul Sibiului.

Conform surselor Realitatea Plus, ANAF intenționează să ceară magistraților instituirea sechestrului pe averea lui Klaus Iohannis, inclusiv pe vila din Sibiu în care locuiește în prezent alături de soția sa, Carmen.

Iohannis trebuie să dea înapoi 1 milion de euro

Suma de un milion de euro este chiria încasată de familia Iohannis, timp de 16 ani, pentru spațiul comercial pe care l-a pierdut în instanță, alături de dobânzile și penalitățile calculate de un expert independent. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest caz, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus.

Va fi dat afară Klaus Iohannis din casa din Sibiu?

"Klaus Iohannis riscă să fie dat afară din casă, pentru că a refuzat să plătească acești bani", a deschis subiectul prezentatoarea de la Realitatea Plus.

"Greu de crezut că se va întâmpla așa ceva. În plus, până la urmă, după ce i s-a pregătit o vilă de 10 milioane de euro, pe Bulevardul Aviatorilor, înțeleg că nu i s-a mai dat și că nici nu are casă de protocol la care are dreptul, conform legii, ca fost președinte al României. Situația este complicată, sulfuroasă, în care va fi implicată justiția, cu procese care nu se vor termina niciodată. Cred că nici statul nu va lua banii, nici domnul Iohannis nu va preda casa în care locuiește. Va rămâne așa, la mijloc, conform halului în care se află justiția din România.

Cred că este un proces de cel puțin 10 ani. Se dau în judecată, se fac expertize etc., dar nu cred că se va ajunge la o finalizare, chiar dacă noul președinte al ANAF are intenții bune, chiar dacă încearcă să facă un pic de ordine, nu ai cum. Justiția este nefuncțională în România, după cum știm cu toții. Și nu vorbesc despre justiția penală, acolo te lovești de alte probleme, ci de justiția comercială, unde procesele durează ani la rând. Sentințele se bat cap în cap, pe aceeași speță sunt 7 feluri de sentință. Prin urmare, nu cred că lucrurile se vor derula cu celeritate și că vom avea un rezultat", a declarat analistul politic Bogdan Chirieac. 

Vezi și - Sumă uriașă cerută pentru închirierea vilei lui Iohannis. Chirieac are o propunere

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
klaus iohannis
anaf
casa sibiu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Toma: Marcele, te-am criticat, dar... Oricât te-ar înjura lumea, autostrada va fi legată de numele tău - Ciolacu
Publicat acum 23 minute
Lună Nouă în Scorpion. Previziuni pentru toate zodiile
Publicat acum 29 minute
Oamenii tind să aibă 13 vise frecvente. Ce încearcă creierul tău să-ți spună?
Publicat acum 33 minute
Arafat anunță evacuări urgente în Delta Dunării. Nava cu GPL din Ucraina poate exploda pe o rază de 5 km
Publicat acum 46 minute
Modernizarea Bucureștiului, prioritate pentru Băluță. Ce angajament și-a luat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 19 ore si 48 minute
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat acum 22 ore si 57 minute
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat pe 15 Noi 2025
Paradox pe şoselele din România. "Eu, ăla cinstit, pe unde merg?". Titi Aur subliniază problemele de pe autostrăzi
Publicat pe 15 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Diviziunea muncii la birou
Publicat pe 16 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Stareța, sfat pentru o călugăriță
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close