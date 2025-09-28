Rezultate alegeri R. Moldova. Avertismentul lansat de Băsescu, după întrebarea lui Chirieac: Scenariu negru pentru Chișinău

Analistul politic Bogdan Chirieac l-a întrebat pe fostul președinte Traian Băsescu, apelând la experiența sa de două mandate la Palatul Cotroceni, despre ce efecte ar putea avea asupra regiunii o eventuală nerecunoaștere a alegerilor din Republica Moldova, de către Federația Rusă.

Republica Moldova se află astăzi în fața unei decizii istorice. Cetățenii au fost chemați la urne pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, scrutin ce va stabili direcția geopolitică a țării: continuarea parcursului pro-european al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de președinta Maia Sandu, sau întoarcerea către influența Federației Ruse.

Alegerile din Moldova se desfășoară într-un climat tensionat, marcat de interferențe externe și instabilitate internă. Rusia a fost acuzată de autoritățile moldovenești de implicare în procesul electoral, prin campanii de dezinformare, atacuri cibernetice și finanțarea unor entități pro-ruse. În paralel, în regiunea separatistă Transnistria, controlată de forțele de la Kremlin au avut loc tensiuni ce ar putea influența rezultatele scrutinului. Mai mult, în ultimele zile, autoritățile moldovenești au reținut 74 de persoane suspectate de organizarea unor acțiuni de destabilizare. În acest context, analistul politic Bogdan Chirieac i-a adresat fostului președinte Traian Băsescu o întrebare crucială la România TV: dacă Rusia ar refuza să recunoască rezultatele alegerilor în cazul unei victorii a taberei pro-europene, ce implicații ar avea acest gest asupra Moldovei, României și regiunii?

"Abia atunci ar fi o problemă"

“Nu cred că vor fi urmări consistente, cel puțin acum, în condițiile în care Federația Rusă este pusă la index de către Uniunea Europeană. În actuala conjunctură, o eventuală nerecunoaștere a alegerilor de către Moscova nu va avea niciun impact asupra Republicii Moldova. Probleme ar fi dacă europenii ar fi în relații bune cu Rusia, iar Kremlinul nu ar recunoaște alegerile din Republica Moldova.

Având în vedere contextul în care ne aflăm astăzi, de 3 ani deja de la începerea războiului, nu vor fi probleme deosebite. Sper însă ca Putin să fie capabil să-și recunoască înfrângerea în Republica Moldova. Până la urmă, cred că va câștiga PAS-ul alegerile, fiind cel mai mare partid într-un scenariu unde au un război la graniță. Problema nu ar fi o lipsă de recunoaștere a rezultatelor din partea Moscovei, ci o victorie a lor peste Prut. De ce? În general, oamenii politici care au obligația sau capacitatea de a lua o decizie trebuie să analizeze totul plecând de la cea mai nefavorabilă situație.

Dacă în Parlamentul Republicii Moldova am avea o majoritate a socialiștilor, condusă de Dodon și Voronin, atunci nu exclud posibilitatea, având majoritate în Parlament și implicit în Guvern, să permită dezvoltarea unor obiective militare ale rușilor pe teritoriul Moldovei. Abia atunci ar fi o problemă. Fac această afirmație în condițiile în care nu e nimic nou sub soare. În Transnistria știm că există un mare depozit, neepuizat, de materiale militare, ce aparțin Federației Ruse”, a explicat fostul președinte al României Traian Băsescu.