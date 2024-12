Operațiunea ”Gospodin Georgescu”. Scenariul lui Răzvan Nicolescu: La energie, în loc de Burduja, ar putea veni Makaveli

Răzvan Nicolescu, expert în energie, a făcut o analiză a situației actuale din România cu privire la alegerile prezidențiale.

„Agresiunea hibridă a lui Putin la adresa României a început chiar înainte de anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea, însă niciodată nu a fost atât de aproape de a reuși ca acum, culmea într-un moment în care Vladimir Vladimirovici e aproape epuizat de războiul din Ucraina. Dacă din punct de vedere militar Putin și-a arătat limitele în Ucraina, dacă economia rusă e aproape de colaps, acțiunile rusești de propagandă, manipulare și sabotaj au succes, aproape peste tot, bazându-se pe ingeniozitatea, perseverența și coerența lor, dar și pe slăbiciunile societăților democratice occidentale.

Nu de câteva luni, ci de aproape 15 ani societatea românească este bombardată cu o serie de mesaje: suntem o colonie a occidentului, liderii noștri sunt toți corupți și vânduți, vom fi invadați de homosexuali, vom deveni groapa de gunoi a Europei, ni s-au luat resursele, biserica noastră națională va fi distrusă de alte culte, multinaționalele ne jumulesc, vom fi teatru de război, ne tragem doar din daci nu și din romani, nu avem nicio legătură cu civilizația occidentală, Orban ne va lua Ardealul, Moldova e a moldovenilor și ne-o vor lua, patriot e incompatibil cu a fi european, iar, noi, toți, suntem proștii proștilor. Sunt convins că recunoașteți aceste mesaje repetate atât de mult și profesionist, pe principiul că o minciună spusă de sute de ori devine un adevăr, iar însușită de mase este o certitudine.

Discuții evitate

Problemele reale din societate au fost evitate în dezbaterea publică generată de ruși pentru a reduce șansele ca ele să fie rezolvate. De exemplu, niciodată nu am auzit o discuție despre rolul României în UE și NATO, despre perspectiva românească asupra viitorului Europei din care facem parte de ani buni. Nu se vorbește de starea demografică, de cum îi ajutăm pe românii din străinătate să se întoarcă acasă sau despre multe alte lucruri cu adevărat importante. În studenție practicam volei de performanță și împreună cu mai mulți colegi de echipă am complotat să-i facem o farsă unuia dintre noi și să-i spunem, mai multe zile la rând, că arată rău. Săracul coleg victimă a început foarte rapid să ne spună el însuși că arată rău, spre amuzamentul nostru. În realitate arăta mai bine decât, noi, cei cu farsa. Strategia rușilor este tot o cacealma: să ni se insufle probleme pe care nici nu prea le avem, deci nu le putem rezolva.

Așa migălos s-a pregătit terenul pentru operațiunea 'Gospodin Georgescu', coordonare militară, mesaje clare, mijloace de promovare conjuncturale care au utilizat și meschinăria actualilor lideri politici. Totul e bazat pe o profunda divizare a societății. Mulți se întreabă de ce a fost ales Gospodin Georgescu și nu altul. În primul rând trebuie să fim conștienți că Putin niciodată nu cântă la un singur pian. Gospodin Georgescu e unul dintre piane, nu singurul. În funcție de conjunctură, pianul se poate numi Georgescu sau Puric sau altfel. Georgescu are niște atuuri indiscutabile, unul dintre ele fiind că are destul de puțin discernământ, coroborat cu o imensă dorință de a fi, din nou, ceva și mai mare decât a fost. În trecut nu a avut nicio reținere să accepte trucarea unui concurs la Ministerul Mediului ca să ocupe un post de înalt funcționar public în minister, să se auto-propună Prim-Ministru lui Băsescu, să își falsifice CV-ul sau să își ascundă sursele financiare pe care le-a folosit pentru a trăi atâția ani în Austria. Are o carismă generată de un aspect fizic îngrijit. Folosește haine scumpe și imită timbrul vocal al lui Sergiu Nicolăescu. Dialogul cu el abundă în citate, printre multe aberații, dorind să lase impresia unui om cult.

Abundența de citate, unele greșit enunțate sau folosite, este bună în lipsa soluțiilor concrete la problemele reale ale oamenilor. Altfel spus, este un aburitor fără prea mult discernământ și scrupule. Lipsa unei meserii reale face foarte greu să îi testezi performanța profesională. L-am cunoscut acum 25 de ani și mi-am dat seama rapid că nu are nicio treaba cu domeniul sustenabilității unde se prezenta ca fiind expert. Legăturile cu fosta securitate a lui Ceaușescu și cu unii rezerviști supărați pe NATO îi creează însă mediul pentru a păcăli sistemul românesc actual de securitate, o parte din acest sistem fiind, la rândul său, atras tot de mirajul estic. Dacă lucrurile ar fi fost corecte, dosarul lui Gospodin Georgescu ar fi fost la CNSAS, iar poporul ar fi știut dacă a fost poliție politică sau altceva.

Întrebarea care se pune este dacă operațiunea 'Gospodin Georgescu' are șanse de reușită, iar opinia mea este că are. Societatea noastră e profund divizată și radicalizată, iar noi va trebui să ne descurcăm singuri cu această operațiune specială. Este adevărat că unele servicii occidentale au demascat și ele interferența lui Putin în alegerile din România. Occidentul însă, în lunile următoare, are problemele mai mari: alegeri cruciale în Germania, criză politică în Franța, impredictibilitatea lui Trump, etc. Nu prea va fi timp și nici răbdare pentru noi. Lipsa unui centru eficient de comandă național, dorința acerbă de a se ține de scaun a actualilor politicieni din partidele clasice, un președinte încă în funcție detestat de oameni, o opoziție dominată de infantilism, pe de o parte, sau controlată de Putin și marcată de violență, pe de altă parte, lipsa unor candidați care să stârnească emoție, unele trădări în sistemul de securitate, sunt elemente care dau șanse mari de reușită operațiunii 'Gospodin Georgescu'.

Ce s-ar putea întâmpla

Partea cea mai îngrijorătoare însă este ce s-ar putea întâmpla după reușita operațiunii. Într-un moment istoric în care zone de influență s-ar putea împărți în 2025, nu numai că nu vom fi la masa unde se iau deciziile, ci ne vom scoate singuri și din meniu, sărind voioși în barca estică. Peste zeci de ani nu vom putea reproșa cuiva că ne-au abandonat pentru că singuri am ales să sărim în altă barcă. Mulți dintre actualii politicieni care sunt trădători vor rămâne în funcții. Cei care nu sunt trădători, vor fi schimbați. Nu vor fi însă schimbați de unii mai buni, ci de unii mai violenți, mai incompetenți și mai hoți. Adică, la energie, în loc de Burduja, ar putea veni Makaveli, de exemplu. Dezvoltarea României se va opri, în contextul în care, recent, cel mai cunoscut cercetător al economiei europene din sud-estul Europei îmi spunea, cu argumente, că miracolul economic estic după căderea zidului Berlinului este România, nu Polonia. Oamenii care își permit își vor lua copiii și vor pleca din țară în condițiile în care, în prezent, paradoxal, sunt toți mai mulți care vor să se întoarcă. Țara va fi măcinată de violență și sărăcie, iar într-un anumit context nici cedarea sau schimbul unor teritorii nu trebuie excluse.

Salvarea ar putea veni de la unul dintre cele două motoare care au împins România înainte în acești ani: Uniunea Europeană și sectorul privat, capitaliștii locali care plătesc multe taxe și salarii.

Vom vedea dacă Comisia Europeană va avea timp și determinare să ne ajute, în primul rând interzicând aplicația militară TikTok care a devenit principala armă de propagandă a lui Putin, folosind un sistem sofisticat de algoritmi. De asemenea, cei de la Bruxelles trebuie să impună disciplină bugetară și să nu mai tolereze lipsa națională de acțiune.

Capitaliștii locali, implicarea directă și publică a oamenilor de afaceri, reprezintă elementul care mie îmi dă cea mai mare speranță. Oamenii de afaceri de succes au cunoștințe și resurse pentru a salva România de la întoarcerea la întuneric. Este momentul să își asume acest lucru pentru a-și proteja munca și țară. Este acum sau niciodată”, precizează Răzvan Nicolescu pe financialintelligence.

