Se joacă la procent pentru prezidențiale. Chirieac îi recomandă lui Lasconi... să se ascundă! ”E o problemă cât casa și o spun cu durere în suflet”

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre retragerea din cursa prezidențială a lui Ludovic Orban în favoarea Elenei Lasconi, candidata USR.

"O va ajuta cu 1%, dar în același timp este și o valoare de simbol a acestei retrageri care ar putea să să mobilizeze mai mult electorat hashtag tentat să o voteze pe doamna Elena Lasconi. Sigur, e o problemă cât casa și o spun cu durere în suflet. Nu îmi imaginam că doamna Lasconi este atât de puțin pregătită pentru funcția de președinte, atât de puțin pregătită inclusiv din punctul de vedere al educației. Nu că nu e doamna bine educată, Doamne ferește, din punct de vedere al pregătirii politice, economice, internaționale, de securitate, deci lucrurile acestea sunt evidente. Ori, dacă mă întrebați, dânsa în toate sondajele este pe locul 3. În funcție de casa de sondare avem aici... nu îndrăznesc să spun o fraudă, dar în orice caz un mare semn de întrebare.

Sunt case de sondare care îl dau pe Simion cu 20% pe locul doi și case de sondare care îl dau pe Ciucă pe locul doi, cu 20%. Alte case îl dau pe domnul Ciucă cu 10% și pe domnul Simion cu 12%. Constant e însă doamna Lasconi pe locul 3, Mircea Geoană pe locul 4 și desigur Marcel Ciolacu pe locul 1. Deci dacă doamna Lasconi intră în turul doi, are o șansă importantă pentru a câștiga președenția României. Ori întrebarea este: va reuși acest lucru? Gestul lui Ludovic Orban va provoca marja critică necesară pentru ca doamna Lasconi să urce în sondaj? Prestațiile pe care le are nu o califică sub nici o formă și o spun din nou cu mare durere în suflet, mă așteptam să fie cu totul altceva. Cred că doamna Lasconi ar câștiga mai mult dacă nu ar mai apărea în public în această perioadă până duminică. Adică lăsați electoratul să creadă ce vrea el, să spere, să viseze. Atunci când vine și spune că nu s-a activat niciodată Articolul 5, că România e membră în Consiliul de Securitate al ONU... a fost săraca, în '90...", a declarat Bogdan Chirieac la Antena 3 CNN.

Rolul jucat de Traian Băsescu

Totodată, Bogdan Chirieac a vorbit și despre ultimele declarații ale lui Nicolae Ciucă, liderul PNL, care a spus că a avut o discuție cu Traian Băsescu, în contextul în care și Elena Lasconi afirmase că vorbise cu Traian Băsescu în această perioadă, dar și Ludovic Orban, care ar fi avut mai multe întâlniri cu fostul președinte.

Întrebat care este influența pe care a avut-o Traian Băsescu în toate aceste negocieri și dacă s-ar mai putea retrage cineva din cursa pentru prezidențiale, Bogdan Chirieac a spus:

"Nu cred că se mai retrage cineva deoarece mai sunt trei candidați, mă rog, posibil de retras: doamna Lasconi, înțeleg că nu se pune problema, dânsa va fi viitorul președinte al României, domnul Nicolae Ciucă e totuși președinte PNL nu se poate retrage și domnul Mircea Geoană, care este independent, nu știu dacă electoratul de dreapta este integral al domniei sale, cred că dânsul ia din toate părțile, deci nu văd cine s-ar mai putea retrage în acest moment.

În privința domnului Traian Băsescu, sigur, cred că mai sunt 2-3% fani Băsescu, că oricum, doamna Șoșoacă are 6%, deci aleargă în urma doamnei Șoșoacă domnul Traian Băsescu. Da, 3%, ținând seama de distanța dintre candidații de pe locurile 2 și 3, pot fi procente importante. Deci în momentul acesta se joacă la procent. Repet însă, nu știm, tind să cred însă că locul 2 este George Simion și nu Nicolae Ciucă cum ar fi fost bine pentru România, ca în turul doi să ai Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, reprezentanți de partide Euro-Atlantice, fără niciun fel de problemă pentru partenerii externi de care România depinde esențial în acest moment.

Se pare că nu a fost să fie, domnul Simion s-a prezentat bine în această campanie electorală, dar, repet, putem pe ultima sută de metri, mai ales privind ce se întâmplă în campania electorală, să avem surpriza cu doamna Lasconi, cu "a noastră", ca să zic așa, numai că nu îmi imaginam că "a noastră" este atât de slab pregătită, fundamental slab pregătită", a mai declarat Bogdan Chirieac.

