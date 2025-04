30 miliarde deficit în 2 luni. Ce urmează: România, pe marginea colapsului economic

Ilan Laufer, om de afaceri și fost ministru, a spus că economia românească se află într-un blocaj, iar investitorii străini sunt foarte prudenți față de România din cauza incertitudinii politice, în special după anularea alegerilor din 2024. Potrivit acestuia, situația a generat o pierdere de încredere și o percepție negativă asupra stabilității țării.

„Economia românească, în acest moment, se află într-un blocaj. Investitorii străini se uită către România cu foarte multă prudență. După anularea alegerilor din 2024, și din cauza modului în care s-a realizat comunicarea, lucrul acesta reflectă o neîncredere a investitorilor, ei neînțelegând exact care a fost situația de fapt în România, și nici noi nu înțelegem exact, așa că ce putem să le explicăm lor? Ei înțeleg că niște alegeri au fost anulate și că România, în clasamentul țărilor democratice, s-a dus sub linia roșie. Lucrul acesta reprezintă un mare semn de întrebare.

Economia românească în sine, chiar fără investiții străine, se mișcă foarte greu în această perioadă. Cu toții resimțim o încetinire serioasă a economiei din mai multe puncte de vedere. Cred că principalul motiv îl reprezintă lipsa de predictibilitate, ce se va întâmpla.



Noi, antreprenorii, suntem buni de muls, de plătit taxe și impozite. În fiecare an, în ultimii trei ani, ni se promite că nu se vor mări taxele și impozitele și se vor elimina facilități din sectoare importante – construcții, IT, Horeca, turism etc. – și, de fiecare dată, Guvernul, după ce ne face anumite promisiuni, vine și ne spune: „Nu avem bani", a spus Ilan Laufer.

Previziunea lui Ilan Laufer privind deficitul bugetar

Ilan Laufer a subliniat că deficitul bugetar al României este foarte mare, ajungând la 30 de miliarde de lei în primele două luni ale anului. Potrivit acestuia, dacă ritmul cheltuielilor iresponsabile continuă, România ar putea ajunge la un deficit de 10% până la sfârșitul anului, ceea ce nu este sustenabil.

„Deficitul este unul uriaș. Dacă nu greșesc, avem în primele luni un deficit deja de 30 de miliarde de lei -11 miliarde de lei în luna ianuarie, 19 miliarde de lei în luna februarie. Dacă urmăm o aritmetică simplă, deci nu trebuie să fii vreun expert, asta înseamnă că România, dacă continuă cu acest ritm al cheltuielilor aberante și total iresponsabile, la sfârșitul acestui an vom fi la un deficit de 10%, ceea ce nu este sustenabil”, a spus Ilan Laufer.

„Previziunile de creștere economică sunt destul de modeste"

Ilan Laufer a criticat clasa politică pentru că susține că deficitul bugetar din România este justificat de investițiile din țară, afirmând că acest deficit nu este normal și nici sustenabil. Potrivit acestuia, previziunile de creștere economică sunt modeste și există riscul ca România să nu aibă deloc creștere economică în acest an, din cauza reechilibrării economiei globale, care va afecta indirect țara.

„Clasa politică încearcă să ne explice nouă că ne aflăm într-un deficit normal pentru atâtea investiții cât vedem în România. Eu vă spun că nu este normal. Nu este normal și nu este sustenabil. Noi, în acest moment, ne împrumutăm și nu mai avem de unde să plătim aceste împrumuturi. Asta este realitatea! Economia nu crește cu un ritm de 7% pe an ca să zici: „Domne, nu am niciun fel de problemă. Economia duduie. Eu fac acum un deficit pe care îl voi plăti din marea creștere economică pe care o are țara”. Nu!

Previziunile de creștere economică sunt destul de modeste. S-ar putea să nu avem creștere economică în acest an, mai ales că asistăm la o reașezare a economiei globale, și evident că va fi un impact, mai puțin asupra României, dar, într-un mod indirect, România este interconectată la piața Uniunii Europene”, a spus Ilan Laufer la DC News.

