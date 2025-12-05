Sectorul 3 continuă extinderea zonelor verzi: plantări în ritm constant în parcuri și aliniamente

Echipele primăriei sunt zilnic pe teren în mai multe zone ale sectorului, acolo unde solul permite lucrări de sezon. Intervențiile acoperă parcurile mari — IOR, Titan, Teilor — dar și zeci de străzi unde se creează sau se completează aliniamentele de arbori. Doar în acest an vor fi plantați până la 25.000 de arbori,

Sectorul 3 a depășit de ani buni pragul de 10.000 de arbori plantați anual, o cifră menținută consecvent din 2012. Această continuitate a transformat zona într-una dintre cele mai verzi din București, cu o biodiversitate vizibil crescută și o scădere notabilă a suprafețelor cu sol expus. Speciile folosite — tei, platani, stejari roșii, arțari, plopi și chiparoși de baltă — sunt alese pe criterii de adaptabilitate la climatul urban și la condițiile din Capitală.

Aceste campanii nu sunt o noutate, ci o parte esențială a strategiei de regenerare urbană. În paralel cu plantările, se derulează lucrări de întreținere, udări, completări și tratamente fitosanitare, astfel încât arborii plantați în anii precedenți să se dezvolte corect. Totodată, zonele verzi existente sunt îngrijite și reconfigurate periodic, în funcție de starea vegetației și de nevoile comunității.