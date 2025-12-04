€ 5.0920
Biroul Electoral, veste proastă pentru Cătălin Drulă. A fost admisă cererea de eliminare
Data actualizării: 21:43 04 Dec 2025 | Data publicării: 21:36 04 Dec 2025

Biroul Electoral, veste proastă pentru Cătălin Drulă. A fost admisă cererea de eliminare
Autor: Ioana Dinu

Vicepreședintele PNL îi cere lui Cătălin Drulă să se retragă din alegerile pentru Primăria Capitalei Cătălin Drulă, candidat USR la Primăria Generală a Capitalei. Sursa foto: AGERPRES
 

Veste proastă pentru Cătălin Drulă.

BEC Bucureşti a cerut eliminarea videoclipului filmat la Cotroceni, în care apar candidatul USR la Primărie Cătălin Drulă, preşedintele Nicuşor Dan şi Vlad Voiculescu.

BEC a argumentat că materialul este conceput să influenţeze rezultatul unor alegeri sau un comportament de vot politic

Biroul Electoral de Circumscripţie Bucureşti a cerut eliminarea videoclipului filmat la Cotroceni în care apar candidatul USR la Primărie Cătălin Drulă, preşedintele Nicuşor Dan şi Vlad Voiculescu, consilier prezidenţial onorific şi liderul USR Bucureşti. BEC a argumentat că materialul este conceput să influenţeze rezultatul unor alegeri sau un comportament de vot politic.

„Admite sesizarea înregistrată la Biroul Electoral al Circumscripţiei Electorale nr. 42 - Municipiul Bucureşti pentru alegerile locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti din 7 decembrie 2025, prevăzută în anexă, în ceeа се priveşte materialul publicat pe platforme online foarte mari (VLOP) din anexă. Art. 2. - Dispune eliminarea de către: Meta Platforms Ireland Limited (MPIL), din Irlanda, furnizorul serviciului de platformă online Facebook, a materialului publicat pe platforma online foarte mare Facebook, la URL-ul cuprins in anexă şi a tuturor materialelor conexe acestuia”, se arată în decizia BEC Bucureşti.
 
 

Ce înseamnă conţinut ilegal


 
Potrivit sursei citate, materialele conexe materialelor cu conţinut ilegal reprezintă: orice materiale scrise/audio/video/imagini care constituie o încărcare, redifuzare sau redistribuire, în mod integral sau parţial, pe platforma Facebook, de către alţi utilizatori ai platformei, a materialului cu conţinut ilegal eliminat prin prezentul ordin; orice materiale scrise/audio/video/imagine care constituie o nouă încărcare, redifuzare sau redistribuire, în mod integral sau parţial, pe platforma Facebook, de către utilizatorii care au publicat materialul indicat la art. 1 sau de către alţi utilizatori ai platformei, a materialului cu conţinut ilegal eliminat prin prezentul ordin.
 
 
„Din analiza conţinutului postării reiese că aceasta reprezintă material publicitar în sensul art. 3 pct. 3 şi al art. 8 din Regulamentul 2024/900 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 martie 2024 privind transparenţa şi vizarea public-ţintă în publicitatea politică. unui De asemenea, din observarea datelor şi activităţii pe contul vizat rezultă calitatea de actor politic a titularului postării, în sensul art. 3 pct. 4 din Regulamentul 2024/900”, arată BEC.
 
Materialul publicitar politic care face obiectul analizei Biroului Electoral de Circumscripţie reprezintă un video realizat într-un cadru oficial, specific Administraţiei Prezidenţiale, în care apare preşedintele României, iar mesajul prezentat are un caracter electoral, fiind destinat să influenţeze opţiunea de vot în favoarea candidatului/partidului susţinut, a mai transmis BEC.
 
„Acest material reprezintă un material cu conţinut ilegal, raportat la cele menţionate mai sus, precum şi la dispoziţiile art. 65 alin. (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora "mijloacele folosite in campania electorală nu pot contraveni legii”, a transmis BEC.

