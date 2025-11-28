€ 5.0906
Data actualizării: 12:53 28 Noi 2025 | Data publicării: 11:44 28 Noi 2025

Nou sondaj Primăria București. Vlad Gheorghe cheamă partidele de dreapta la negocieri pentru Primărie
Autor: Anca Murgoci

alegeri bucuresti 2025 primarie Foto cu rol ilustrativ: Freepik/ Alegeri locale București, ultimele cifre din sondaje
 

Candidatul indepedent Vlad Gheorghe a publicat un sondaj realizat în perioada 20–26 noiembrie 2025 la nivelul Municipiului București și a lansat o invitație, partidelor de Dreapta, la negocieri pentru un candidat comun la alegerile locale parțiale.

Sondajul a fost comandat de Vlad Gheorghe, candidat independent la Primăria București. Conform datelor din sondaj, Daniel Băluță (PSD) se situează pe primul loc cu 24% din voturile celor care au indicat un candidat. Urmează Ciprian Ciucu (PNL) cu 21%, Anca Alexandrescu (independent) cu 19% și Cătălin Drulă (USR) cu 18%. 

Vlad Gheorghe cheamă partidele de Dreapta la negocieri

”Am făcut publică și o fotografie de moment a șanselor candidaților, a scris Vlad Gheorghe. Chiar și cu toată reținerea față de sondaje, concluzia e limpede: niciun candidat nu s-a detașat. Candidații partidelor merg cap la cap, iar dacă mâine ar fi alegeri nu se poate paria pe nimeni.

Ca om realist, îi chem pe candidații reformiști/de dreapta la discuții. Dacă nu ne așezăm la aceeași masă, există un risc major ca PSD sau AUR să pună mâna pe Capitală. Dacă se întâmplă asta, suntem toți vinovați.

Propun să decidem împreună, cu toate datele în față, cine are cele mai mari șanse și pe acela să-l susținem cu toții.
Poate fi baza unei mari alianțe reformiste pentru 2028 — altfel riscăm să lăsăm Bucureștiul și România pe mâna extremelor.

Candidatul independent Vlad Gheorghe, cel care a comandat sondajul, este creditat cu 5%.

Cine este perceput drept viitorul primar


Indiferent cu cine votează, bucureștenii cred tot pe Daniel Băluță că va câștiga alegerile. La întrebarea deschisă privind potențialul viitor primar, 27% l-au indicat pe Băluță, urmat de Ciucu cu 23% și Alexandrescu cu 18%.

Bucureștiul nemulțumește: 59% spun „nu”


Întrebați dacă sunt mulțumiți de modul în care arată orașul, 59% dintre respondenți au răspuns negativ, în timp ce doar 34% se declară mulțumiți.

Un rezultat surpriză apare la întrebarea privind reorganizarea administrativă a Capitalei: 52% dintre bucureșteni sunt de acord cu desființarea celor șase sectoare și trecerea la un singur primar, pentru eficientizarea costurilor și o dezvoltare unitară. 42% se declară împotrivă. 


Sondajul a fost realizat de Center for International Research and Analyses (CIRA), prin recrutare digitală aleatorie, fiind ponderat pe criterii precum gen, nivel de educație și ocupație.

VEZI ȘI: Noul plan pentru București: „Desființăm sectoarele și facem un spital" 

bucuresti
vlad gheorghe
primaria bucuresti
