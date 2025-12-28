€ 5.0890
DCNews Stiri Internațional Brigitte Bardot a murit
Data actualizării: 12:10 28 Dec 2025 | Data publicării: 11:52 28 Dec 2025

Brigitte Bardot a murit
Autor: Mihai Ciobanu

Brigitte-Bardot Brigitte-Bardot
 

Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, titrează presa franceză.

Actriţa franceză Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, a anunţat duminică Fundaţia care-i poartă numele. Mai multe publicaţii franceze au transmis, duminică, informaţia. 

"Fundaţia Brigitte Bardot anunţă cu imensă tristeţe decesul fondatoarei şi preşedintei sale, doamna Brigitte Bardot, actriţa şi cântăreaţa de renume mondial, care a ales să renunţe la prestigioasa sa carieră pentru a-şi dedica viaţa şi energia bunăstării animalelor şi Fundaţiei sale", se arată în comunicatul transmis AFP de fundaţie, în care nu se menţionează ziua sau locul decesului.

Brigitte Bardot a devenit celebră în lumea întreagă în anii 1950 şi 1960 pentru rolurile sale nonconformiste din filme precum And God Created Woman. Ca şi cântăreaţă, a lansat de asemenea mai multe discuri în această perioadă.

A renunţat la actorie în anii 1970 şi şi-a mutat permanent domiciliul în oraşul Saint-Tropez de pe Riviera Franceză, dedicându-se cauzei bunăstării animalelor prin intermediul unei fundaţii care îi poartă numele. 

Foarte discretă în mass-media, Brigitte Bardot şi-a publicat volumul de memorii, intitulat "Initiales BB" ("Iniţiale BB"), în anul 1996. 

brigitte bardot
Brigitte Bardot a murit
 
