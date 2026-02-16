Liderii coaliției de guvernare, decizii de ultimă oră despre relansarea economică, taxe și impozite. Apar și excepțiile

Liderii coaliției de guvernare au luat unele decizii în această după-amiază. Reforma administrației centrale și locale, precum și pachetul de relansare economică au fost finalizate și vor fi adoptate prin OUG. Apar fi excepțiile, pentru cei din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională, educație, sănătate și cultură. În ceea ce privește taxele și impozitele, vor apărea o serie de modificări, ne anunță Guvernul.

”Liderii celor patru partide ale coaliției de guvernare și ai grupului minorităților naționale reuniți în ședința luni, 16 februarie, au luat o serie de decizii aplicabile în perioada imediat următoare.