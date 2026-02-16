€ 5.0953
Liderii coaliției de guvernare, decizii de ultimă oră despre relansarea economică, taxe și impozite. Apar și excepțiile
Data actualizării: 16:50 16 Feb 2026 | Data publicării: 16:42 16 Feb 2026

Liderii coaliției de guvernare, decizii de ultimă oră despre relansarea economică, taxe și impozite. Apar și excepțiile
Autor: Roxana Neagu

grindeanu bolojan Liderii coaliției de guvernare

Decizii de ultimă oră luate de liderii coaliției de guvernare.

Liderii coaliției de guvernare au luat unele decizii în această după-amiază. Reforma administrației centrale și locale, precum și pachetul de relansare economică au fost finalizate și vor fi adoptate prin OUG. Apar fi excepțiile, pentru cei din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională, educație, sănătate și cultură. În ceea ce privește taxele și impozitele, vor apărea o serie de modificări, ne anunță Guvernul. 

”Liderii  celor patru partide ale coaliției de guvernare și ai grupului minorităților naționale reuniți în ședința luni, 16 februarie, au luat o serie de decizii aplicabile în perioada imediat următoare.

  • Reforma administrației centrale și locale și pachetul de relansare economică au fost finalizate și vor adoptate prin OUG, imediat după încheierea avizării, în formele deja convenite cu câteva amendamente  care privesc instituțiile din sistemul de apărare,  ordine publică, siguranța națională, educație, sănătate și cultură vor realiza economiile prin metode care vor fi stabilite conform specificului domeniului. Principiul reconfirmat este ca reducerile  cheltuielilor salariale realizate de ministere în anul 2025 vor fi luate în calculul reducerii totale de 10%.
  •  În privința taxelor și impozitelor locale, coaliția a decis să se lucreze pe câteva propuneri de modificări care privesc situația creată în urma aplicării cotelor de supraimpozitare, situația clădirilor mai vechi de 50 de ani și persoanele cu dizabilități. A fost creat un grup de lucru care va propune soluțiile finale” anunță Guvernul. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

coalitia de guvernare
taxe
impozite
relansare economica
