Noi numiri în Guvern. Oana Gheorghiu și-a luat trei consilieri

Doina Popescu, Cristian Tudor Băcanu şi Vasile Ţiple sunt, de vineri, consilieri onorifici ai vicepremierului Oana Gheorghiu.

Deciziile de numire, semnate de premierul Ilie Bolojan, au fost publicate în Monitorul Oficial. Activitatea celor trei este neremunerată.

Și premierul Ilie Bolojan a numit un consilier. Vlad Dan Gheorghe este noul consilier onorific al prim-ministrului.

”Începând cu data de 2 februarie, se acordă calitatea de consilier onorific al prim-ministrului domnului Vlad Dan Gheorghe. Activitate domnului Vlad Dan Gheorghe este neremunerată”, se arată în decizia publicată în Monitorul Oficial.