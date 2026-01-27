”Orice scandal gratuit are un cost”. Premierul Bolojan vorbește, pentru prima dată, despre un guvern minoritar

Premierul Ilie Bolojan a vorbit astăzi, pentru prima dată, despre ”opoziția” din coaliția de guvernare.

”Nu poţi să ai dezvoltare, nu poţi să ai politici predictibile, nu poţi să îţi îmbunătăţeşti cota de încredere dacă nu ai stabilitate în această coaliţie. Şi nu este foarte comod să ai patru partide în coaliţie, cu istorii complicate, cu conflicte între ele, dintre care unele vor să joace şi rolul opoziţiei din interiorul guvernării” a declarat premierul Ilie Bolojan, într-o intervenție la RFI România, conform Agerpres.

Uman, premierul declară că nu este confortabil să discuți cu oameni care, față-n față se comportă normal, ca apoi în spațiul public să aibă un comportament total diferit.

”Ar crede că ne-am scos ochii acolo”

”În mod evident, acest tip de colaborare, în care există în permanenţă formule de critici, de încercare de a ieşi din orice zonă de responsabilitate care ar suna prost, de a bonifica doar lucrurile care sună bine din guvernare, nu cred că aduce niciun câştig nici celor care fac asta şi nici percepţiei de stabilitate în ţara noastră. Gândiţi-vă, când cineva se uită la ceea ce se declară în spaţiul public, dacă n-ar participa la şedinţele de coaliţie, ar crede că ne-am scos ochii acolo” a mai spus premierul.

El a adăugat că atacurile "care trec peste o anumită limită" afectează "percepţia de stabilitate" şi rezultatele Guvernului, inclusiv activitatea miniştrilor.

”Orice scandal gratuit are un cost”

Întrebat despre un guvern minoritar, premierul a răspuns că țara are nevoie de stabilitate.

”Am avut, înaintea acestui interviu, întâlnire cu agenţia de rating Fitch şi în mod evident o parte din indicatorii după care aceste agenţii dau un rating este dat de stabilitatea în guvernare, este legat de ceea ce se va întâmpla anul acesta, de ce se întâmplă anul viitor. Deci este foarte important pentru noi să fim conştienţi că orice fel de scandal gratuit într-o zonă de coaliţie, doar pentru a te promova în plan intern, doar pentru a încerca să te poziţionezi într-o formă sau alta, are un cost, pe care în mod direct sau indirect ţara noastră şi cetăţenii noştri îl plătesc sub forma unor dobânzi, sub forma unor decizii care ar putea fi fost luate ieri şi nu poimâine şi aşa mai departe”, a spus prim-ministrul.

Bolojan a subliniat importanţa respectării protocolului de guvernare. Potrivit acestuia, liderii politici care se atacă între ei, iar apoi apar "într-o poză zâmbitori" afectează încrederea cetăţenilor în soliditatea şi predictibilitatea unor măsuri.

”Nu poţi cheltui ceea ce nu ai”

"Dacă ar fi respectat programul de guvernare, am fi în situaţia în care multe măsuri care nu sunt astăzi adoptate ar fi fost deja adoptate. Multe lucruri care au fost adoptate într-o anumită formă ar fi fost adoptate într-o altă formă. Aici nu e vorba de a face tăieri, aici nu e vorba de politici de austeritate. Pur şi simplu este o problemă de politici de responsabilitate. Nu poţi cheltui ceea ce nu ai şi nu poţi cheltui fonduri în zone care nu aduc avantaj acestei ţări, ci, dimpotrivă, îi creează o grămadă de probleme", a afirmat prim-ministrul.

”Inflație de 4,5%” - ținta anunțată de Ilie Bolojan

Bolojan a declarat că membrii coaliţiei au trei responsabilităţi "importante" în această perioadă: ajustarea cheltuielilor bugetare, măsurile pentru relansare economică şi menţinerea stabilităţii coaliţiei.

”Măsurile de ajustare, în mod cert, au un efect de contracţie economică şi un efect uşor inflaţionist. Prin urmare, este important, pe de o parte, să reducem rata inflaţiei, iar ţinta pentru anul acesta este să reducem inflaţia la 4-4,5% spre finalul anului - avem, în mod cert, în ultimele luni, un trend descendent. Şi, de asemenea, să punem economia ţării noastre pe baze mai sănătoase: să avem mai mulţi oameni în economie, să avem un sistem energetic mai puternic, care produce mai multă energie şi energie mai ieftină pentru companii şi pentru populaţie, să ne susţinem exporturile şi zonele cu valoare adăugată”, a declarat Ilie Bolojan.