Prima reacție din Guvern la posibilitatea unei noi amânări la CCR privind pensiile speciale ale magistraților

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a vorbit despre o posibilă nouă amânare a Curții Constituționale în privința proiectului referitor la pensiile magistraților, spunând că o astfel de decizie a judecătorilor ar reprezenta „o lovitură foarte serioasă dată echilibrului constituțional”.

CCR se reunește, astăzi, pentru a se pronunța în privința sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la proiectul Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor, după patru amânări anterioare. O nouă speță poate duce, iarăși, la o amânare.

Dragoș Pîslaru: „Am discutat cu Comisia Europeană. Proiectul a fost agreat”

„Am venit cu un proiect bun, încă din luna septembrie, ca să putem rezolva această problemă de inechitate și de nesustenabilitate a bugetului de pensii. Să se-nțeleagă foarte clar: Guvernul a depus toate demersurile legale ca reforma magistraților să se întâmple, am discutat cu Comisia Europeană. Proiectul a fost agreat. Era clar, din corespondența noastră, că îndeplinirea sau promulgarea acestei legi propuse de Guvern ducea la îndeplinirea jalonului și la recuperarea celor 231 de milioane de euro, aferent jalonului.

E o lovitură foarte serioasă dată echilibrului constituțional, dacă Guvernul nu poate să-și exercite prerogativele legate de buget - asta este o prerogativă exclusiv executivă. Este o problemă de deficit bugetar, avem o completă nesustenabilitate a sistemului de pensii și lucrurile acestea trebuie reglate. Acestea sunt atribuții de putere executivă.

Am asistat la o dezbatere în spațiul public condusă de un CSM, care l-a făcut mincinos pe prim-ministru și a atacat Guvernul, spunând că această reformă nu este necesară și tot felul de lucruri în spațiul public, care erau neadevărate, deși corespondența cu Comisia Europeană spunea foarte clar despre ce e vorba și cum stau lucrurile”, a declarat Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, la Digi24.

România pierde 231 de milioane de euro prin nerespectarea reformei pensiilor speciale

El a mai spus că o amânare a judecătorilor, astăzi, ar determina pierderea a 231 de milioane de euro, bani europeni aferenți jalonului asumat de România pentru îndeplinire.

„Este absolut inacceptabilă tergiversarea la care asistăm în acest moment. O spun cu subiect și predicat: Justiția nu poate fi capturată de un gen de interese, în jurul unei conduceri despre care există investigații media care sugerează despotism și partizanat politic. Nu cred că poate spune cineva din țara asta că asistăm la o situație de dreptate. Nedreptatea e vădită, evidentă și inacceptabilă. Tipul de tergiversări, care au existat între 2 decembrie și prezent pe această speță este complet inacceptabilă, iar dacă cineva ar avea de atacat ceva la Curtea Europeană de Justiție, putea să o facă încă din primul moment.

Există, într-adevăr, tot felul de tertipuri, o spun în nume personal. Aceste tertipuri și încercări de a amâna speța, de a împinge lucrurile mai încolo sunt inacceptabile nu doar pentru mine, când am o funcție de ministru, ci pentru toată țara asta. Discutăm, o dată, de bani, de 231 de milioane de euro pe care-i vom pierde, dacă va fi o nouă amânare astăzi și încă un lucru foarte clar: discutăm despre sentimentul oamenilor, legat de ceea ce se întâmplă în societate și sentimentul de dreptate", a mai spus ministrul.

Citește și: Bolojan, apel către CCR: Absorbția de fonduri europene în 2026, condiționată de pensiile magistraților