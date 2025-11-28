€ 5.0901
Data actualizării: 10:32 28 Noi 2025 | Data publicării: 10:06 28 Noi 2025

Angajații din Guvern ies la rampă în cazul Moșteanu. Dezvăluiri din interior
Autor: Ioan-Radu Gava

ionut mosteanu Foto: Agerpres
 

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) ies la rampă în cazul Moșteanu și denunță alte cazuri similare în Executiv.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) transmit, într-un comunicat de presă, că numiri precum cea a lui Ionuț Moșteanu, motivate de criterii politice, arată ușurința cu care politicul pătrunde în instituțiile statului. Sindicaliștii spun că situația în care este implicat ministrul Apărării nu este una izolată, ci dimpotrivă, e destul de comună și eludează verificările obligatorii și responsabilitatea profesională.

CITEȘTE ȘI               -             Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

Reamintim că Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, a mințit într-un CV din urmă cu zece ani că a terminat o facultate care nici nu exista în momentul în care acesta spune că a frecventat-o.

„Controversele apărute în spațiul public cu privire la studiile lui Ionuț Moșteanu, un alt om împins în administrație pe criterii politice, arată cum puterea accesează instituțiile statului fără rigoare, fără verificări și fără responsabilitatea profesională cerută funcționarilor publici.

CITEȘTE ȘI                -                Știrea cu CV-ul lui Moșteanu nu e totul! Badea vine cu încă o bombă: Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil

Această situație nu este doar o problemă punctuală. Ea evidențiază o discrepanță intolerabilă: pentru angajații statului impunem interdicții și diminuări salariale, pentru oamenii politici adoptăm derogări, pentru profesioniști inventăm blocaje, iar pentru apropiați posturi.

Într-o administrație normală, asemenea oameni ar fi protejați, valorificați, promovați. În administrația Bolojan, sunt considerați inutili și eliminați.

SAALG reamintește că în aceeași zi în care presa a prezentat intenția premierului Bolojan de a bloca transferurile și detașările în administrație, Guvernul a profitat de o excepție legală pentru a o numi pe Ioana Ene Dogioiu în Consiliul de Administrație al SRR, o numire făcută printr-o portiță legislativă special creată pentru astfel de cazuri”, transmit sindicaliștii.

CITEȘTE ȘI                  -                Chirieac „intervine” pentru Moșteanu în scandalul CV-ului: Ești USR-ist, deci specialist. Asta nu înțeleg mulți

Comunicatul de presă transmis de Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG)

„Cazul Moșteanu arată adevărata față a „reformei”: funcționarii sunt blocați, dar politicul intră în stat fără filtre de competență

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) atrage atenția asupra unui nou episod alarmant care pune sub semnul întrebării credibilitatea reformei anunțate de Guvern.

Cazul Moșteanu, simptomul unui sistem care nu mai are rușine

Controversele apărute în spațiul public cu privire la studiile lui Ionuț Moșteanu, un alt om împins în administrație pe criterii politice, arată cum puterea accesează instituțiile statului fără rigoare, fără verificări și fără responsabilitatea profesională cerută funcționarilor publici.

Această situație nu este doar o problemă punctuală. Ea evidențiază o discrepanță intolerabilă: pentru angajații statului impunem interdicții și diminuări salariale, pentru oamenii politici adoptăm derogări, pentru profesioniști inventăm blocaje, iar pentru apropiați posturi.

În timp ce se tolerează controverse la vârful politic, Guvernul vrea să elimine specialiștii

În structura pe care șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, insistă să o desființeze – Serviciul de Politici Publice și Reziliență Instituțională (o structură unică, profesională, incomodă doar pentru cei care nu suportă expertiza și confundă reziliența cu rezistența) – activează patru specialiști care dețin titlu de doctor, oameni cu pregătire academică și expertiză în politici publice, administrație, analiză și reziliență instituțională.

Într-o administrație normală, asemenea oameni ar fi protejați, valorificați, promovați. În administrația Bolojan, sunt considerați inutili și eliminați.

Apoi vine dublul standard Dogioiu: restricții pentru funcționari, cadouri pentru apropiați

SAALG reamintește că în aceeași zi în care presa a prezentat intenția premierului Bolojan de a bloca transferurile și detașările în administrație, Guvernul a profitat de o excepție legală pentru a o numi pe Ioana Ene Dogioiu în Consiliul de Administrație al SRR, o numire făcută printr-o portiță legislativă special creată pentru astfel de cazuri.

În timp ce funcționarii publici sunt blocați, intimidați și privați de drepturile lor de mobilitate, Guvernul creează sinecuri (slujbe, funcții bine retribuite, care cer munca minimă) și le ocupă prin excepții.

Și cazul Corpului de control al prim-ministrului: legea modificată ca să intre „cine trebuie”

Modelul s-a repetat prin modificarea urgentă a legislației privind Corpul de control al prim-ministrului, atunci când Guvernul a eliminat condițiile minime de competență prevăzute în legislație, doar pentru a facilita o numire politică.

SAALG denunță:

  • ⁠blocarea mobilității funcționarilor ca instrument de control, nu de reformă;
  • dublul standard între exigențele impuse angajaților din sistemul public și laxitatea aplicată politicului;
  • desființarea arbitrară a structurilor cu expertiză reală;
  • ⁠numirile prin excepții, sinecurile și modificările legislative cu dedicație.

Aceste practici nu doar că decredibilizează discursul despre reformă, dar transformă administrația publică într-un teren de joc al favoritismului, al recompenselor politice și al disprețului față de profesionalism.

NOI NU suntem EI“, transmite Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului într-un comunicat de presă.

x close