Ilie Bolojan publică lista primăriilor cu restanțe în plată: Dacă nu plătești CAS și CASS, ai răspundere penală directă

Ilie Bolojan, primul-ministru al României, a anunțat, joi seara, la B1TV, că în cursul săptămânii viitoare va publica lista primăriilor cu restanțe în plată în luna august.

„Una este un sprijin legitim pe care trebuie să îl acorzi pentru direcțiile de protecție a copilului, într-o anumită marjă, și alta este obiceiul unor primării de a lăsa descoperite cheltuielile.

Săptămâna viitoare vom publica lista cu toate primăriile din România și cu toate autoritățile publice, care în luna august au înregistrat restanțe la plată. Neachitarea acestor restanțe, sau reținerile la sursă, duc la o răspundere directă a celor care au făcut acest lucru“, a spus premierul României.

„Ce înseamnă răspundere directă?“, a întrebat jurnalista Laura Chiriac.

„Înseamnă că, dacă reții și nu plătești CAS sau CASS și reții banii la sursă mai multe luni de zile, ai o răspundere directă penală pentru acest lucru.

Și în această situație, eu sper că toți aleșii locali vor înțelege că practicile anterioare, prin care guvernul venea ca un pompier să stingă incendiile - sigur, premeditate, ca să ne înțelegem bine, declanșate din local - nu vor mai funcționa în această perioadă.

Fiecare trebuie să aibă grijă de bani, pentru că nu mai avem resurse să acoperim lipsa de eficiență sau lipsa de predictibilitate în cheltuielile pe care administrația locală, dintr-o localitate mai mică sau mai mare, le face“, a conchis Ilie Bolojan.