„Suntem acum în discuții și pentru achiziția Portului Giurgiulești din Republica Moldova. Este foarte strategic poziționat. Teoretic, suntem în semnarea contractului. Am avut o discuție cu cei (n.r. de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare), le-am făcut o ofertă și a fost acceptată. Suntem câștigători și urmează să avem o discuție săptămâna viitoare cu ministrul Transporturilor, Vladimir Bolea.

Sunt câteva condiții pe care trebuie să le îndeplinească și cei din R. Moldova. Va trebui să prelungească durata de exploatare a portului, care e până în 2030 astăzi. Ca să aibă sens investiția, să fie profitabilă și pentru România, trebuie să avem garanția că putem exploata și după 2030. Ei sunt deschiși și vor face această modificare cât mai curând posibil”, a spus ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, în exclusivitate pentru DCNews.

România și-a prezentat interesul pentru preluarea Portului de la Giurgiulești încă din 2023, acesta jucând un rol-cheie în aprovizionarea cu mărfuri către și dinspre Ucraina.