Românii sunt mai săraci de la zi la zi. Ponta critică măsurile guvernului: Bolojan "operează" pacientul și-l omoară de tot

Tensiunile la vârful statului cresc pe fondul situației economice tot mai dificile. Președintele Nicușor Dan i-ar fi convocat în această săptămână pe liderii coaliției de guvernare, alături de mai mulți miniștri, într-o ședință dedicată analizei bugetului și evaluării efectelor măsurilor fiscale recente, potrivit informațiilor transmise de România TV. Scopul discuțiilor este să se clarifice nivelul real al încasărilor și să se decidă dacă vor fi necesare noi taxe sau impozite în 2026.

Între timp, mai multe voci din presă, dar și analiști și specialiști în economie, trag semnale de alarmă privind ceea ce consideră un adevărat dezastru economic generat de politica lui Bolojan. Pe piața muncii, firmele mari recurg la concedieri masive, iar afacerile mici se închid, în timp ce nivelul de trai al românilor continuă să scadă de la o zi la alta. Fostul premier al României, Victor Ponta, într-o intervenție televizată, a criticat dur măsurile guvernului Bolojan, acuzând că acestea au lovit puternic economia reală și firmele românești.

Masurile au fost unele care au transformat o criză bugetară într-o criză economică

"Masurile luate în ultimele 6 luni, că se fac 6 luni, au fost unele care au transformat o criză bugetară, făcută de guvernele de dinainte, Ciucă, Ciolacu, cine a mai fost, într-o criză economică. Toată economia românească a fost lovită de măsurile luate de guvernul Bolojan. Toată economia. Mă refer la măsurile deja arhicunoscute cu majorarea TVA și așa mai departe. Uitați-vă că în zona privată toate marile companii au început să facă restructurări, adică să dea oameni afară. Uitați-vă că în zona întreprinderilor mici, practic, au murit toate. Au lovit microîntreprinderile, ceea ce este o crimă la adresa României.

Dacă am reușit ceva în ultimii 10 ani a fost faptul că făcusem așa o pătură de aproape un milion de români, nu de străini, care trăiau, plăteau, aveau vreo 4 sau 5 angajați, plăteau 1% din cifra de afaceri, păstrau banii în România, își luau casă, își luau mașină, duceau copiii la școală, cât și altele. Acum i-au omorât. Practic, microîntreprinderile au fost ucise. Firmele mari anunță toate restructurări. De ce? Pentru că s-a scos sprijinul exact pe zonele cele mai importante. S-a scos sprijinul pe IT, pe construcții, iar toate firmele românești s-au trezit cu taxe și cu impozite mărite. Au realizat că statul nu le plătește facturile. Sunt miliarde și miliarde de lei, ca să zicem așa, pe care statul, prin diverse instituții, fie ele agenții, primării, ministere, nu plătește facturile către firmele românești.

În plus, băncile îi execută. Acum domnul Bolojan operează pacientul și-l omoară de tot. Nu-l face mai bine. Prin măsurile pe care le ia, efectiv nu-l face mai bine. Domnul președinte ne-a vorbit de realizările din macro. Să-i dau o veste proastă. Noi nu trăim pe macro, totuși. Noi trăim în viața noastră de zi cu zi. Fiecare om ajunge seara acasă și vrea să știe: 'domne, am mâncare de pus pe masă, am medicamente pentru părinți, am să-i iau copilului caiete, cărți, jucării, pot să merg cu soția și copiii într-o vacanță' etc. Ce macro? E cineva care stă și zice 'bă, pe macro stăm foarte bine'. Nu zice nimeni! Pe macro sunt analiștii financiari care stau cu laptopul în brațe. Viața noastră nu are nicio legătură cu niciun macro. Viața are legătură cu realitatea. Sunt mai scumpe toate? Da! Ți-au mărit salariul? Nu! Iar chestia asta cu nemăritul salariului minim e ceva cumplit. Nu se poate trăi! Pensia a crescut? Nu! Factura la energie a crescut? Da! Medicamentele au crescut? Da! La fel și cu benzina și motorina", a explicat Victor Ponta, fost premier al României.

CITEȘTE ȘI: Măsurile Guvernului Bolojan, efect invers, avertizează Ponta: Lucrurile se vor înrăutăți