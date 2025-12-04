Costel Fotea: Podul de Târgu Bujor, consolidat și modernizat

În urma viiturilor puternice, podul a suferit degradări majore și, cu doar câteva luni în urmă, se afla într-un pericol real de probușire - situație care ar fi dus la blocarea traficului rutier între Târgu Bujor și Berești. Pentru a preveni acest lucru, Consiliul Județean Galați a derulat ample lucrări de consolidare , valoarea nvestiției fiind de peste 2 milioane de lei, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al CJ Galați.

Pentru punerea în siguranță a structurii podului și a piciorului central de susținere (pila podului), a fost realizată o nouă fundație , bazată pe 8 piloni forați, cu diametrul de peste un metru, introduși în sol până la o adâncime de 15 metri. Această fundație a încastrat radierul existent, conferind întregii structuri un nivel superior de stabilitate și rezistență.

Totodată, albia râului Bujoru a fost sistematizată pe o lungime totală de peste 200 de metri - atât în amonte, cât și în aval, prin realizarea de traverse de stabilizare și lucrări de protecție cu ancrocamente.

Mulțumesc primarului orașului Târgu Bujor, domnul Ionel Andone, pentru sprijinul acordat în derularea acestui proiect atât de important pentru întreaga comunitate.

Am promis, ne-am ținut de cuvânt: pe DJ 242B, podulde la Târgu Bujor este acum modern, sigur și rezistent în calea apelor, a mai precizat Costel Fotea.



