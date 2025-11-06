Surpriză de Crăciun! Nu veți mai putea da cu petarde sau artificii. Amendă până la 7.500 de lei

Din acest an, românii (persoane fizice) pot cumpăra, de sărbători doar articole pirotehnice din categoria F1, respectiv articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc scăzut și un nivel de zgomot scăzut și care sunt destinate utilizării în exterior în spații restrânse, cum ar fi bețele bengale sau artificiile scânteietoare, de mână. Restul artificiilor de spectacol pot fi manevrate exclusiv de pirotehnicieni autorizați.

Pentru a folosi orice jocuri cu articole pirotehnice, este necesar acordul primăriei, dar și al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) și avizul Poliției din zona respectivă.

Petardele, pocnitorile, până acum utilizate în perioada sărbătorilor de iarnă, se încadrează și ele în categoriile interzice persoanelor neautorizate (F2, F3, F4, P1).

Legea, adoptată în august

În luna august a apărut această schimbare, când a intrat în vigoare Legea 92/2025. Conform modificărilor aduse de această lege, persoanele fizice care au împlinit vârsta de 16 ani pot deține și utiliza doar articole din categoria F1 - artificii de brad, focuri și bețișoare bengale, pocnitori pentru petreceri, jerbe, granule scânteietoare, scântei, pocnitori cu confeti, bobițe explozive.

În luna octombrie, anul acesta, Ministerul Muncii a pus în dezbatere un proiect care are rolul de a reglementa punerea în piață a articolelor pirotehnice, pentru a alinia legislația la modificarea din august 2025. Proiectul de Hotărâre de Guvern introduce restricții clare privind utilizarea și comercializarea articolelor pirotehnice de către publicul larg. Proiectul trebuie să fie aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial, pentru a putea fi aprobat.

Amenzi până la 7.500 de lei. Pentru persoanele juridice, se dublează

Dacă vindeți, transportați, depozitați sau cumpărați, fără autorizație, articole pirotehnice, altele decât cele din categoria F1, riscați amenzi cuprinse între 1000 de lei și 7500. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale sancțiunilor se majorează cu 100%.

Mai mult, dacă persoane fizice sau juridice neautorizate comercializează articolele din categoria F1 (deci cele permise de lege pentru publicul larg n.r.) constituie infracţiune şi se pedepsește cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă.

Poliția Română recomandă populației să achiziționeze articole pirotehnice doar din surse autorizate, evitând cumpărarea acestora din mediul online sau din alte puncte de vânzare neautorizate.