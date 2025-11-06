€ 5.0851
|
$ 4.4290
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 10:26 06 Noi 2025 | Data publicării: 10:26 06 Noi 2025

Surpriză de Crăciun! Nu veți mai putea da cu petarde sau artificii. Amendă până la 7.500 de lei
Autor: Alexandra Firescu

focuri-de-artificii-revelion_30904800 Foto: Pexels
 

Sărbătorile de iarnă, începând din acest an, nu vor mai fi cu petarde și artificii spectaculoase, dacă nu sunteți pirotehnist.

Din acest an, românii (persoane fizice) pot cumpăra, de sărbători doar articole pirotehnice din categoria F1, respectiv articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc scăzut și un nivel de zgomot scăzut și care sunt destinate utilizării în exterior în spații restrânse, cum ar fi bețele bengale sau artificiile scânteietoare, de mână. Restul artificiilor de spectacol pot fi manevrate exclusiv de pirotehnicieni autorizați.

Pentru a folosi orice jocuri cu articole pirotehnice, este necesar acordul primăriei, dar și al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) și avizul Poliției din zona respectivă.

Petardele, pocnitorile, până acum utilizate în perioada sărbătorilor de iarnă, se încadrează și ele în categoriile interzice persoanelor neautorizate (F2, F3, F4, P1). 

Legea, adoptată în august

În luna august a apărut această schimbare, când a intrat în vigoare Legea 92/2025. Conform modificărilor aduse de această lege, persoanele fizice care au împlinit vârsta de 16 ani pot deține și utiliza doar articole din categoria F1 - artificii de brad, focuri și bețișoare bengale, pocnitori pentru petreceri, jerbe, granule scânteietoare, scântei, pocnitori cu confeti, bobițe explozive. 

În luna octombrie, anul acesta, Ministerul Muncii a pus în dezbatere un proiect care are rolul de a reglementa punerea în piață a articolelor pirotehnice, pentru a alinia legislația la modificarea din august 2025. Proiectul de Hotărâre de Guvern introduce restricții clare privind utilizarea și comercializarea articolelor pirotehnice de către publicul larg. Proiectul trebuie să fie aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial, pentru a putea fi aprobat. 

Amenzi până la 7.500 de lei. Pentru persoanele juridice, se dublează

Dacă vindeți, transportați, depozitați sau cumpărați, fără autorizație, articole pirotehnice, altele decât cele din categoria F1, riscați amenzi cuprinse între 1000 de lei și 7500. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale sancțiunilor se majorează cu 100%.

Mai mult, dacă persoane fizice sau juridice neautorizate comercializează articolele din categoria F1 (deci cele permise de lege pentru publicul larg n.r.) constituie infracţiune şi se pedepsește cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă. 

Poliția Română recomandă populației să achiziționeze articole pirotehnice doar din surse autorizate, evitând cumpărarea acestora din mediul online sau din alte puncte de vânzare neautorizate.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

artificii
petarde
craciun
revelion
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Mutare de miliarde în Portul Constanța: Propunerea de la Transporturi care ajunge pe masa lui Bolojan, după o discuție ”printre uși”
Publicat acum 43 minute
Incidentele cu drone de pe aeroporturi, manevră de război hibrid a Rusiei, acuză Berlinul. Bogdan Chirieac: Te atacă fizic, e grav!
Publicat acum 48 minute
Trump lipsește de la summitul G20, spulberând speranțele unei întâlniri între Zelenski și Putin
Publicat acum 1 ora si 5 minute
"Schengen militar": Planul UE în caz de război cu Rusia
Publicat acum 1 ora si 44 minute
VIDEO Nicușor Dan, nouă gafă de protocol. A încurcat pupitrul la NATO-Industry Forum 2025
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 04 Noi 2025
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 04 Noi 2025
S-a terminat cu comportamentele deviante în Delta Dunării. Ștefan Paul Ivanov: Suntem mii de oameni care acționăm
Publicat acum 22 ore si 57 minute
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
Publicat pe 04 Noi 2025
De ce stă PSD la guvernare. Grindeanu: Îmi e frică de un lucru
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close