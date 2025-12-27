€ 5.0890
Un cutremur de 7 grade a zguduit, sâmbătă, Taiwanul
Data publicării: 18:07 27 Dec 2025

Un cutremur de 7 grade a zguduit, sâmbătă, Taiwanul
Autor: Mihai Ciobanu

cutremur-romania-martea-alba_14691300 Foto: Inquam, de Octav Ganea
 

Cutremur puternic în Taiwan.

Un cutremur puternic, cu magnitudinea 7 s-a produs, sâmbătă, în Taiwan. Seismul a avut loc în mare, la aproximativ 32 de kilometri de oraşul Yilan, conform unui anunţ al Administraţiei meteorologie taiwaneze, transmit agenţiile internaţionale de presă.

85 de ani de la cutremurul uriaș din noiembrie 1940. O radiografie dură a pericolului din școlile din București

Cutremurul a fost resimţit puternic şi în capitala Taipei. Epicentrul seismului s-a aflat la o adâncime de 73 de kilometri. Echipele taiwaneze de intervenţii evaluează în prezent eventualele pagube. Deocamdată nu există informaţii concrete cu privire la victime sau pagube materiale.

Taiwanul se află în apropierea "joncţiunii a două plăci tectonice" şi este predispus la cutremure.

cutremur
