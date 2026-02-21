Venezuela reacționează dur după ce SUA au prelungit starea de urgență împotriva sa

Guvernul Venezuelei a respins "categoric" sâmbătă prelungirea cu un an a "stării de urgenţă naţională" decretată în 2015 de Washington în care se consideră că situaţia din ţara sud-americană reprezintă "o ameninţare neobişnuită şi extraordinară" pentru "securitatea naţională şi politica externă" ale Statelor Unite, informează EFE.

Critici la adresa Washingtonului

Într-un comunicat publicat pe Telegram de ministrul venezuelean de externe Yvan Gil, executivul a afirmat că menţinerea acestei măsuri contribuie la întreţinerea "naraţiunilor confruntaţioniste" care "nu reflectă" legăturile dintre SUA şi Venezuela.

"Acest instrument a fost conceput de la început fără bază obiectivă şi fără justificare reală, pe argumente îndepărtate de adevăr şi de dreptul internaţional", se afirmă în comunicat.

În acest sens, a îndemnat administraţia americană să îşi asume "un rol constructiv şi respectuos" în relaţiile internaţionale şi să avanseze către o etapă de "respect reciproc" şi dialog.

Trump a prelungit decretul 13692

Preşedintele american Donald Trump a prelungit miercuri decretul 13692 emis pe 8 martie 2015 de preşedintele Barack Obama, şi reînnoit în fiecare an de la acea dată.

Reînnoirea acestui decret are loc în contextul în care guvernul condus de Delcy Rodriguez menţine contacte strânse cu SUA orientate în principal spre reluarea relaţiilor diplomatice, întrerupte din 2019, şi spre revitalizarea industriei petroliere din ţara sud-americană.

Delcy Rodriguez a primit vizite la Caracas din partea unor înalţi oficiali americani, inclusiv a însărcinatei cu afaceri desemnată pentru Caracas, Laura Dogu, a secretarului pentru energie Chris Wright, cu care a anunţat un acord energetic pe termen lung şi a şefului Comandamentului Sud al SUA, Francis Donovan, cu care a convenit combaterea traficului de droguri şi a terorismului în regiune.

Mandatara interimară a preluat conducerea executivului după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro şi a soţiei acestuia, deputata Cilia Flores, care rămân în închisoare la New York după atacul militar american asupra capitalei Caracas.