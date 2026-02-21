€ 5.0974
Cine este Paolo Zampolli, omul "din culisele" întâlnirii lui Nicușor Dan cu Marco Rubio
Data actualizării: 12:03 21 Feb 2026 | Data publicării: 11:49 21 Feb 2026

Cine este Paolo Zampolli, omul ”din culisele” întâlnirii lui Nicușor Dan cu Marco Rubio
Autor: Roxana Neagu

nicusor dan rubio foto precidency

Paolo Zampolli apare în fotografia președintelui Nicușor Dan cu secretarul de stat american Marco Rubio.

Ambasadorul Paolo Zampolli este trimisul special al SUA pentru parteneriate globale. El apare în imagini în stânga președintelui Nicușor Dan, în momentul întâlnirii cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, care se zvonește că ar urma să vină în România, purtându-se negocieri intense București - Washington. 

”La summitul Consiliului de Pace, am avut plăcerea de a-l prezenta pe dragul meu prieten, președintele Nicușor Dan al României, secretarului nostru de stat, Marco Rubio. Fantastic!” notează ambasadorul, pe Instagram. 

”Președintele a adresat o invitație conducerii noastre de a vizita România”

”De asemenea, am împărtășit cu secretarul Rubio lucrările în curs privind acordul energetic în valoare de 30 de miliarde de dolari, pe care l-am inițiat cu mândrie în urmă cu câteva luni împreună cu ministrul Ivan din cadrul Ministerului Energiei din România. (...) Președintele a adresat o invitație conducerii noastre de a vizita România, mai ales că noul nostru ambasador al SUA își va prezenta în curând scrisorile de acreditare. România este un partener NATO crucial, având una dintre cele mai mari baze NATO ale noastre, la Constanța” mai notează Paolo Zampolli despre țara noastră, confirmând astfel zvonurile despre încercarea Bucureștiului de a-l aduce pe Marco Rubio în România. 

Inițial, Paolo Zampolli a fost agent de modeling, notează Digi24, el fiind cel care a propulsat-o pe Melania în această lume și, mai mult, cel care i-a prezentat-o lui Donald Trump, atunci un milionar american faimos. Este și acum unul dintre prietenii Primei Doamne a Americii, dar și un apropiat pe care șeful administrației de la Washington îl apreciază în mod deosebit.

În august 2025, el a fost în România, ca trimis special pentru Parteneriate Globale. S-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, Patriarhul României, IPS Daniel, cu președintele FRF, Răzvan Burleanu, iar lista continuă. 

De fapt, Paolo Zampolli nu este doar cel care i-a deschis uși și i-a întins mâini - dintre cele mai apropiate de președintele SUA, Donald Trump- președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace, ci este cel la care ar apela politicienii români când merg în SUA, în delegații oficiale, pentru a avea acces acolo unde doar ambasadorul are această influență. 

nicusor dan
marco rubio
sua

