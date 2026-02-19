€ 5.0956
|
$ 4.3216
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0956
|
$ 4.3216
 
DCNews Stiri Un cuplu britanic care făcea turul lumii pe motocicletă, condamnat la 10 ani de închisoare în Iran
Data publicării: 18:31 19 Feb 2026

Un cuplu britanic care făcea turul lumii pe motocicletă, condamnat la 10 ani de închisoare în Iran
Autor: Iulia Horovei

Lindsay și Craig Foreman Lindsay și Craig Foreman, britanicii condamnați la închisoare pentru spionaj în Iran. Captură video tiktok @DrLindsayForeman

Un cuplu britanic, arestat pentru spionaj în timp ce desfășura un turneu în jurul lumii, a fost condamnat la 10 ani de închisoare în Iran.

Familiile lui Lindsay și Craig Foreman spun că sentința a urmat după o apariție în instanță în octombrie 2025, care a durat doar trei ore și în care nu li s-a permis să-și prezinte apărarea.

Lindsay și Craig Foreman au fost arestați în timp ce călătoreau în jurul lumii. Cei doi, reținuți în Iran în ianuarie 2025, au fost condamnați la 10 ani de închisoare pentru spionaj, a anunțat familia lor, joi, 19 februarie, fapt care a provocat condamnarea deciziei de către guvernul britanic.

Acuzați de spionaj

Britanicii, ambii în vârstă de 50 de ani, au fost arestați în timp ce călătoreau prin țară într-o excursie cu motocicleta în jurul lumii, potrivit rudelor, și au negat în mod constant acuzațiile de spionaj ale Teheranului.

„Au negat în mod constant acuzațiile. Nu am văzut nicio dovadă care să susțină acuzația de spionaj”, a declarat fiul lor, Joe Bennett, într-un comunicat în care dezvăluie pedepsele cu închisoarea.

„Suntem profund îngrijorați de bunăstarea lor și de lipsa de transparență în procesul judiciar”, a adăugat el.

Reacția Marii Britanii

Secretara britanică de Externe, Yvette Cooper, a criticat pedepsele, numindu-le „complet îngrozitoare și total nejustificate”.

„Vom urmări acest caz fără încetare cu guvernul iranian până când îi vom vedea pe Craig și Lindsay Foreman întorși în siguranță în Marea Britanie și reuniți cu familiile lor”, a declarat ea într-un comunicat.

„Între timp, bunăstarea lor este prioritatea noastră și vom continua să le oferim asistență consulară lor și familiilor lor”, a mai spus ea.

Cuplul a fost reținut inițial în timp ce trecea prin Kerman, în centrul Iranului, în timpul unei călătorii cu motocicleta în jurul lumii. Teheranul a insistat că sunt spioni, purtătorul de cuvânt al sistemului judiciar iranian, Asghar Jahangir, afirmând anul trecut că soții Foreman au intrat în Iran „dându-se drept turiști” și au adunat informații înainte de arestarea lor, potrivit ndtv.

Citește și: Românii care vor să călătorească în Marea Britanie, obligați să obțină un nou document din 25 februarie. Cum se obține și cât costă

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

britanici
iran
condamnare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
O femeie de 31 de ani, din Sectorul 5, a căzut de la etajul 10. Ce au văzut polițiștii înaintea căderii
Publicat acum 2 minute
Nicușor Dan, primele declarații după întâlnirea cu Trump, la reuniunea Consiliului pentru Pace
Publicat acum 19 minute
Sfaturile unui fost președinte ucrainean pentru Zelenski: Aici ar fi trebuit să insiste. Ce ar urmări, de fapt, Putin în negocierile cu Ucraina
Publicat acum 29 minute
România, într-un ”culoar” pentru trei țări, către America. Ambasadorul în SUA, anunț despre Visa Waiver
Publicat acum 33 minute
Julia Sauter, în finala de patinaj artistic la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 / Rezultat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 41 minute
Emisia Realitatea Plus va fi oprită. Apelul Ancăi Alexandrescu
Publicat acum 13 ore si 13 minute
Horoscop 19 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 9 ore si 38 minute
Totul despre boala de care suferă Andreea Marin: Nu am vorbit despre asta la timpul potrivit. Am considerat subiectul poate prea intim
Publicat acum 10 ore si 39 minute
Raed Arafat, mesaj pentru românii treziți de mesajul RO-ALERT dat la ora 04:20 dimineața
Publicat acum 8 ore si 3 minute
CCR, undă verde pentru reforma pensiilor speciale. Petrișor Peiu explică ce încearcă Guvernul Bolojan prin această victorie
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close