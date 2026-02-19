Un cuplu britanic care făcea turul lumii pe motocicletă, condamnat la 10 ani de închisoare în Iran

Familiile lui Lindsay și Craig Foreman spun că sentința a urmat după o apariție în instanță în octombrie 2025, care a durat doar trei ore și în care nu li s-a permis să-și prezinte apărarea.

Lindsay și Craig Foreman au fost arestați în timp ce călătoreau în jurul lumii. Cei doi, reținuți în Iran în ianuarie 2025, au fost condamnați la 10 ani de închisoare pentru spionaj, a anunțat familia lor, joi, 19 februarie, fapt care a provocat condamnarea deciziei de către guvernul britanic.

Acuzați de spionaj

Britanicii, ambii în vârstă de 50 de ani, au fost arestați în timp ce călătoreau prin țară într-o excursie cu motocicleta în jurul lumii, potrivit rudelor, și au negat în mod constant acuzațiile de spionaj ale Teheranului.

„Au negat în mod constant acuzațiile. Nu am văzut nicio dovadă care să susțină acuzația de spionaj”, a declarat fiul lor, Joe Bennett, într-un comunicat în care dezvăluie pedepsele cu închisoarea.

„Suntem profund îngrijorați de bunăstarea lor și de lipsa de transparență în procesul judiciar”, a adăugat el.

Reacția Marii Britanii

Secretara britanică de Externe, Yvette Cooper, a criticat pedepsele, numindu-le „complet îngrozitoare și total nejustificate”.

„Vom urmări acest caz fără încetare cu guvernul iranian până când îi vom vedea pe Craig și Lindsay Foreman întorși în siguranță în Marea Britanie și reuniți cu familiile lor”, a declarat ea într-un comunicat.

„Între timp, bunăstarea lor este prioritatea noastră și vom continua să le oferim asistență consulară lor și familiilor lor”, a mai spus ea.

Cuplul a fost reținut inițial în timp ce trecea prin Kerman, în centrul Iranului, în timpul unei călătorii cu motocicleta în jurul lumii. Teheranul a insistat că sunt spioni, purtătorul de cuvânt al sistemului judiciar iranian, Asghar Jahangir, afirmând anul trecut că soții Foreman au intrat în Iran „dându-se drept turiști” și au adunat informații înainte de arestarea lor, potrivit ndtv.

