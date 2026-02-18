€ 5.0941
Alegeri parlamentare anticipate în Bulgaria, pe 19 aprilie 2026
Data publicării: 13:13 18 Feb 2026

Alegeri parlamentare anticipate în Bulgaria, pe 19 aprilie 2026
Autor: Ioan-Radu Gava

mare-atentionare-bulgaria_48515500 Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: pxhere.com

Preşedintele Bulgariei, Iliana Iotova, anunţă organizarea de alegeri parlamentare anticipate pe 19 aprilie

Bulgaria va organiza alegeri parlamentare anticipate pe 19 aprilie, a anunţat miercuri preşedinta Iliana Iotova, relatează Reuters și Agerpres.

Iotova l-a desemnat pe Andrei Ghiurov, viceguvernator al Băncii Naţionale Bulgare, pentru a conduce un guvern interimar cu misiunea de a pregăti viitoarele alegeri parlamentare.

Scrutinul va fi cel de-al optulea în doar cinci ani în Bulgaria, pe fondul unor profunde divizări politice.

Guvernul precedent a demisionat pe 11 decembrie, după săptămâni de proteste de stradă faţă de politicile sale economice şi eşecul perceput în ce priveşte combaterea corupţiei.

"Voi emite un decret pentru organizarea de alegeri pe 19 aprilie", a declarat Iotova într-o conferinţă de presă miercuri, după o întâlnire cu Ghiurov, care i-a prezentat membrii guvernului său interimar.

Bulgaria, care a aderat la zona euro la 1 ianuarie, se confruntă cu o instabilitate politică prelungită, partidele politice nereuşind să formeze coaliţii de guvernare stabile într-un parlament fragmentat.

bulgaria
alegeri bulgaria
