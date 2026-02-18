Moțiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu, depusă în Senat de grupul PACE

Senatorul PACE - Întâi România Ninel Peia a anunţat, miercuri, în plen, depunerea unei moţiuni simple împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

„În temeiul articolului 170 din Regulamentul Senatului, vă înaintez o moţiune simplă împotriva ministrului de Externe, doamna Oana Ţoiu, intitulată 'Diplomaţia progresistă cu hashtag-uri a pus agricultura României în pericol. Oana Ţoiu spune da altora şi nu propriilor cetăţeni' însoţită de 43 de semnături", a informat Peia.

El a precizat că această moţiune nu este despre "persoana" Oanei Ţoiu, ci despre rolul acesteia ca ministru şi despre un mod "greşit" de a face politică externă, "un mod ideologic progresiv, rupt de realitatea economică a României".

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunţat că, în condiţiile respectării regulamentului, sub rezerva avizului Comisiei de politică externă, dezbaterea şi votul asupra moţiunii simple vor avea loc pe 23 februarie, la ora 16:00.