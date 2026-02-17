€ 5.0965
|
$ 4.3037
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0965
|
$ 4.3037
 
DCNews Stiri Icon-ul drepturilor civile, reverendul Jesse Jackson, a murit la vârsta de 84 de ani
Data actualizării: 13:22 17 Feb 2026 | Data publicării: 13:22 17 Feb 2026

Icon-ul drepturilor civile, reverendul Jesse Jackson, a murit la vârsta de 84 de ani
Autor: Alexandra Curtache

Lumanare Foto ilustrativ Pexels - Lumânare

Activistul pentru drepturile civile, reverendul Jesse Jackson, a decedat marți dimineață. Avea 84 de ani.

Jackson, fost candidat la președinție, a murit în pace, înconjurat de cei dragi, a anunțat familia sa într-o declarație pe Facebook.

Ei au spus că el „a dat voce celor fără voce” și a lăsat o „amprentă de neșters” în istorie.

„Tatăl nostru a fost un lider servitor, nu numai pentru familia noastră, ci și pentru cei oprimați, cei fără voce și cei neglijați din întreaga lume. L-am împărtășit cu lumea, iar în schimb, lumea a devenit parte din familia noastră extinsă. Credința sa neclintită în justiție, egalitate și iubire a inspirat milioane de oameni, și vă rugăm să îi onorați memoria continuând lupta pentru valorile după care a trăit”, a declarat familia sa, conform New York Post.

Cauza morții lui Jackson nu a fost dezvăluită

Moartea renumitului lider al drepturilor civile survine după ce acesta a fost internat în noiembrie anul trecut într-un spital din Chicago pentru paralizie supranucleară progresivă, o boală cerebrală rară.

„Inițial, i s-a diagnosticat boala Parkinson, însă în aprilie anul trecut s-a confirmat că suferă de PSP. Familia apreciază toate rugăciunile în acest moment”, a mai transmis aceeași sursă.

Pe 16 noiembrie, familia sa a respins „rapoartele inexacte ale mass-media” potrivit cărora activistul era conectat la aparate de susținere a vieții după ce a suferit o scădere semnificativă a tensiunii arteriale, afirmând că acesta se află încă „în stare stabilă” și „respiră fără ajutorul aparatelor”.

„De fapt, astăzi a cerut 2.000 de biserici să pregătească 2.000 de coșuri cu alimente pentru a preveni malnutriția în perioada sărbătorilor”, a adăugat fiul său, Yusef, într-o declarație.

Recunoaștere națională pe tot parcursul vieții pentru dedicarea sa față de drepturile civile

Jackson, cunoscut ca protejatul doctorului Martin Luther King Jr., a câștigat recunoaștere națională pe tot parcursul vieții pentru dedicarea sa față de drepturile civile.

El a fost unul dintre primii lideri importanți care a sugerat acordarea de despăgubiri descendenților sclavilor negri.

În timpul vieții sale, Jackson a candidat la președinția Statelor Unite din partea Partidului Democrat atât în 1984, cât și în 1988 și a primit mai multe distincții importante, printre care Medalia Prezidențială a Libertății, acordată de fostul președinte Bill Clinton în 2000.

Jackson a fost afectat de o serie de probleme de sănătate în ultimii ani.

În 2021, a suferit o operație la vezica biliară și a fost internat în spital după ce a fost testat pozitiv pentru COVID-19. De asemenea, a ajuns la spital după ce a căzut și s-a lovit la cap în timpul unei vizite la Universitatea Howard.

Nu a fost clar imediat când a fost diagnosticat cu PSP, o boală cerebrală rară care poate afecta capacitatea unei persoane de a merge, de a-și menține echilibrul și de a înghiți.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

deces
drepturi civile
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
BNR, anunț pentru românii cu credite. Ce se întâmplă cu dobânda de referință
Publicat acum 12 minute
Tort de cartofi cu legume, o rețetă perfectă pentru a hrăni întreaga familie
Publicat acum 17 minute
5 metode verificate prin care reduci facturile iarna, fără să stai în frig
Publicat acum 25 minute
Marile întrebări privind decizia lui Nicușor Dan de a merge în SUA pentru Consiliul Păcii. Roberto Musneci și Adrian Zuckerman, analiza unei mișcări cu miză transatlantică
Publicat acum 42 minute
Epavă misterioasă din secolul al XVII-lea, reapărută după scăderea nivelului Mării Baltice / foto în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 3 minute
INML, rezultat test antidrog pentru Robert Negoiță
Publicat acum 4 ore si 41 minute
De ce a convocat Nicușor Dan liderii coaliției la Cotroceni. Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 8 ore si 11 minute
Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsă de Soare/Lună Nouă în Vărsător. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 50 minute
Marco Rubio, precizări despre acordarea vizelor pentru SUA. Viktor Orban a zâmbit cu satisfacție când l-a auzit / video viral
Publicat acum 5 ore si 47 minute
O doctoriță a fost umilită și bătută de 8 persoane, chiar în sala de urgențe. Reacția Colegiului Medicilor
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close