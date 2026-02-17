Icon-ul drepturilor civile, reverendul Jesse Jackson, a murit la vârsta de 84 de ani

Jackson, fost candidat la președinție, a murit în pace, înconjurat de cei dragi, a anunțat familia sa într-o declarație pe Facebook.

Ei au spus că el „a dat voce celor fără voce” și a lăsat o „amprentă de neșters” în istorie.

„Tatăl nostru a fost un lider servitor, nu numai pentru familia noastră, ci și pentru cei oprimați, cei fără voce și cei neglijați din întreaga lume. L-am împărtășit cu lumea, iar în schimb, lumea a devenit parte din familia noastră extinsă. Credința sa neclintită în justiție, egalitate și iubire a inspirat milioane de oameni, și vă rugăm să îi onorați memoria continuând lupta pentru valorile după care a trăit”, a declarat familia sa, conform New York Post.

Cauza morții lui Jackson nu a fost dezvăluită

Moartea renumitului lider al drepturilor civile survine după ce acesta a fost internat în noiembrie anul trecut într-un spital din Chicago pentru paralizie supranucleară progresivă, o boală cerebrală rară.

„Inițial, i s-a diagnosticat boala Parkinson, însă în aprilie anul trecut s-a confirmat că suferă de PSP. Familia apreciază toate rugăciunile în acest moment”, a mai transmis aceeași sursă.

Pe 16 noiembrie, familia sa a respins „rapoartele inexacte ale mass-media” potrivit cărora activistul era conectat la aparate de susținere a vieții după ce a suferit o scădere semnificativă a tensiunii arteriale, afirmând că acesta se află încă „în stare stabilă” și „respiră fără ajutorul aparatelor”.

„De fapt, astăzi a cerut 2.000 de biserici să pregătească 2.000 de coșuri cu alimente pentru a preveni malnutriția în perioada sărbătorilor”, a adăugat fiul său, Yusef, într-o declarație.

Recunoaștere națională pe tot parcursul vieții pentru dedicarea sa față de drepturile civile

Jackson, cunoscut ca protejatul doctorului Martin Luther King Jr., a câștigat recunoaștere națională pe tot parcursul vieții pentru dedicarea sa față de drepturile civile.

El a fost unul dintre primii lideri importanți care a sugerat acordarea de despăgubiri descendenților sclavilor negri.

În timpul vieții sale, Jackson a candidat la președinția Statelor Unite din partea Partidului Democrat atât în 1984, cât și în 1988 și a primit mai multe distincții importante, printre care Medalia Prezidențială a Libertății, acordată de fostul președinte Bill Clinton în 2000.

Jackson a fost afectat de o serie de probleme de sănătate în ultimii ani.

În 2021, a suferit o operație la vezica biliară și a fost internat în spital după ce a fost testat pozitiv pentru COVID-19. De asemenea, a ajuns la spital după ce a căzut și s-a lovit la cap în timpul unei vizite la Universitatea Howard.

Nu a fost clar imediat când a fost diagnosticat cu PSP, o boală cerebrală rară care poate afecta capacitatea unei persoane de a merge, de a-și menține echilibrul și de a înghiți.