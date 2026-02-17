€ 5.0965
Adrian Zuckerman: „Revoluția în România nu s-a terminat". Exemplul cu ANAF care spune multe despre starea nației
Data publicării: 14:39 17 Feb 2026

EXCLUSIV Adrian Zuckerman: „Revoluția în România nu s-a terminat”. Exemplul cu ANAF care spune multe despre starea nației
Autor: Anca Murgoci

Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA l-a București Imagine cu Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA l-a București. Foto: Agerpres

Excelența Sa, Adrian Zuckerman, fost ambasador SUA la București, a vorbit despre cea mai mare problemă din România.

„Ce ați sfătui România, ca român și american deopotrivă, în această perioadă atât de complicată pentru noi toți, dar mai ales pentru România, care vrea, și trebuie, să se dezvolte? Este nevoie de un plan clar de dezvoltare”, a întrebat Bogdan Chirieac.


„Am auzit zvonuri că ar exista un astfel de plan. Sincer să fiu, nu știu care este acest plan. Am auzit că se lucrează la el, dar nu este vizibil, iar aceasta este cea mai mare problemă. Am vorbit acum câteva zile la un panel organizat de Colliers, o firmă imobiliară globală, de mare prestigiu, unde participau oameni de afaceri din România. Am spus acolo ceea ce am afirmat și acum șapte ani, când am venit ca ambasador: Revoluția în România nu s-a terminat.


Sectorul privat din România merge bine, însă i se pun multe piedici. Vă dau un exemplu simplu. Unul dintre lucrurile pe care am încercat să le facem în perioada în care eram ambasador, împreună cu Guvernul de atunci, a fost digitalizarea ANAF. Google a spus că o face gratuit. Ce s-a realizat până astăzi? Există oameni acolo la ANAF care lucrează la niște monitoare vechi, echipamente depășite, de acum 20 de ani. Este greu de crezut că, în 2026, o instituție funcționează în asemenea condiții.


Acesta este cel mai clar indiciu al problemelor din România: Corupția, incompetența și incapacitatea de a tăia prin birocrație și interese pentru a aduce România acolo unde ar trebui să fie. Aceasta este problema. Trebuie intervenit ferm”, a zis Excelența Sa, Adrian Zuckerman, fost ambasador SUA la București, într-un interviu la DC News.

