Ce au rezolvat primarii din Bihor la întâlnirea cu Bolojan de la București: „M-am dus bou și m-am întors vacă”

În contextul aceluiași eveniment, a avut loc și o dezbatere organizată la Palatul Parlamentului între primari și oficialii Executivului, printre care premierul Ilie Bolojan și viceprim-ministrul Sorin Grindeanu. Întâlnirea s-a organizat, în condițiile unei greve de avertisment organizate la nivelul primăriilor din România, fiind nemulțumiri privind reforma administrativ-teritorială și finanțarea de pe plan local.

„M-am dus bou și m-am întors vacă”

Primarii din Bihor au reclamat că discuțiile nu au generat și rezultatele așteptate, problemele cu resursele financiare ale comunelor nu au soluție. Unul dintre ei a spus: „M-am dus bou și m-am întors vacă”.

Însă, un fapt de menționat, este că edilii au plătit cazarea la București din banii primăriilor.

Cât au cheltuit primarii

Primarul din Dobrești a spus că deplasarea sa a fost doar o zi, în comparație cu majoritatea primarilor din țară, care au ajuns în București duminică și au fost cazați la un hotel de cinci stele.

„Eu n-am stat la Marriott și am fost numai o zi, că aveam treabă și la Ministerul Dezvoltării”, a spus primarul, arătându-se iritat când a fost chestionat cât a costat delegația.

„Asta-i o problemă, acum, că ne ducem pentru oameni sau care-i problema? Că atâta circ ne faceți, atâta ne scrofăiți… Eu m-am dus să se reducă taxele și impozitele cu 50%. Nu știu deocamdată cât a costat deplasarea, dar eu am pus de la mine din buzunar o parte din bani, 2.000 de lei, mi-am cumpărat eu biletul de avion”, a mai spus primarul din Dobrești Florin Copos.

Cheltuieli suportate de primărie

Primarul orașului Vașcău a spus, cu privire la decontarea cheltuielilor, că acestea vor fi suportate „de la Primărie, sigur”.

Primarul comunei Lunca, Dorin Boca a menționat că a mers la București luni, tot cu mașina, cea personală, pentru că îi era „frică de avion”.„Dar eu nu am stat la Marriott, că nu are comuna mea bani să stau la Marriott. Când o să aibă bani suficienți, o să-mi permit la Hilton”, a spus în spirit de glumă. El a precizat că partea de cazare, care va fi decontată din fondurile Primăriei, care a costat „810 lei pe noapte, în total 1.600”.

Chestionat ce probleme ale comunității a rezolvat, primarul din Lunca a răspuns că „m-am dus bou și m-am întors vacă”.

„N-am rezolvat nimic, știți cum îi: Dacă ăia de sus vor, se rezolvă, dacă nu, nu se rezolvă nimic”

„Pe mine m-a interesat un singur lucru, să nu mi se blocheze un proiect de canalizare pe Anghel Saligny, de 6,5 milioane lei. Fostul primar a primit finanțarea, dar nu a mai făcut licitația și nu a semnat contractul de execuție, l-am semnat eu când am venit (n.red. – după alegerile din 2024), dar nu am mai dat ordinul de începere a lucrărilor, că nu poți ordonanța plăți dacă nu ai banii în buget”, a zis el, menționând că proiectul a fost „înghețat” din cauza lipsei de fonduri pentru Programul Național de Investiții Anghel Saligny. „N-am rezolvat nimic, știți cum este: Dacă ăia de sus vor, se rezolvă, dacă nu, nu se rezolvă nimic”.

Cu privire la majorarea taxelor locale din acest an, primarul din Lunca a spus: „Fiscalitatea, din punctul meu de vedere, măsura pe care a luat-o dl. prim-ministru e ok, că nu se poate să faci străzi, apă, canalizare fără bani. Oamenii trebuie să înțeleagă că dacă vor să aibă infrastructură trebuie s-o plătești. Și acasă, dacă vrei să ai ceva, scoți banii. Că nu aduce primarul sau Guvernul bani de acasă...”, scrie Ebihoreanul.ro.

