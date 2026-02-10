Un primar a purtat un ceas de 30.000 de euro la întâlnirea cu Ilie Bolojan, în plină grevă la primării

Primarul comunei Fărcașa din județul Maramureș, Ioan Stagerean, a venit la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, cu un ceas de lux în valoare de 30 de mii de euro, la încheietură, pentru că a uitat de el. Edilul a spus că a uitat să își scoată ceasul de pe mână atunci când a venit din vacanță.

„Nu știu cum am rămas cu ceasul ăsta, am fost în concediu undeva și am rămas cu el”, a spus Ioan Stagerean pentru Pro TV.

Primarul comunei Fărcașa: Nu mă dau eu în spectacol cu așa ceva

„Cam cât este? 30.000?”, l-a întrebat reporterul.

„Cam așa, dar nu mă dau eu în spectacol cu așa ceva”, a spus Ioan Stagerean, primarul comunei Fărcașa.

Imagine cu ceasul purtat de edilul Ioan Stagerean. Sursa foto: captură video Pro TV

Precizăm că astăzi, 10 februarie, au fost greve de avertisment în peste 1.300 de primării din România, unde aproximativ 20.000 de angajați au întrerupt lucrul, nemulțumiți de reforma administrației.

Asociația Comunelor din România a avut, marți, la Palatul Parlamentului o întâlnire la care a participat și premierul Ilie Bolojan.