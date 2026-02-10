€ 5.0910
Politica

Un primar a purtat un ceas de 30.000 de euro la întâlnirea cu Ilie Bolojan, în plină grevă la primării
Data actualizării: 16:14 10 Feb 2026 | Data publicării: 16:12 10 Feb 2026

Un primar a purtat un ceas de 30.000 de euro la întâlnirea cu Ilie Bolojan, în plină grevă la primării
Autor: Doinița Manic

Imagine cu primarul care a purtat un ceas de 30.000 de euro (2) Primarul spune că a uitat să își scoată ceasul de la mână. Foto: captură video Pro TV

Află în articol cine este edilul care a purtat un ceas de 30.000 de euro la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, în plină grevă la primării.

Primarul comunei Fărcașa din județul Maramureș, Ioan Stagerean, a venit la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, cu un ceas de lux în valoare de 30 de mii de euro, la încheietură, pentru că a uitat de el. Edilul a spus că a uitat să își scoată ceasul de pe mână atunci când a venit din vacanță.

„Nu știu cum am rămas cu ceasul ăsta, am fost în concediu undeva și am rămas cu el”, a spus Ioan Stagerean pentru Pro TV.

Primarul comunei Fărcașa: Nu mă dau eu în spectacol cu așa ceva

„Cam cât este? 30.000?”, l-a întrebat reporterul.

„Cam așa, dar nu mă dau eu în spectacol cu așa ceva”, a spus Ioan Stagerean, primarul comunei Fărcașa.

Ceasul ar valora aproximativ 30 de mii de euro.

Imagine cu ceasul purtat de edilul Ioan Stagerean. Sursa foto: captură video Pro TV

Precizăm că astăzi, 10 februarie, au fost greve de avertisment în peste 1.300 de primării din România, unde aproximativ 20.000 de angajați au întrerupt lucrul, nemulțumiți de reforma administrației.

Asociația Comunelor din România a avut, marți, la Palatul Parlamentului o întâlnire la care a participat și premierul Ilie Bolojan.

Urmăriți DCNews și pe Google News

primar
maramures
ilie bolojan
greva
