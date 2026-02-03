€ 5.0950
|
$ 4.3215
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0950
|
$ 4.3215
 
DCNews Politica Ministrul Rogobete, discuții la nivel înalt în Israel cu premierul Benjamin Netanyahu, cu accent pe inteligență artificială și digital health
Data actualizării: 22:11 03 Feb 2026 | Data publicării: 22:09 03 Feb 2026

Ministrul Rogobete, discuții la nivel înalt în Israel cu premierul Benjamin Netanyahu, cu accent pe inteligență artificială și digital health
Autor: Andrei Itu

Alexandru Rogobete anunță Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate 2026–2030: Punem capăt dosarelor plimbate între instituții Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. - Foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care face parte din delegaţia română aflată în vizită în Israel, anunţă că a discutat despre cooperare în domeniul sănătăţii cu premierul Benjamin Netanyahu.

Accentul a fost pus pe teme precum implementarea inteligenței artificiale și a tehnologiilor de ”digital health”. Discuțiile au avut loc, în Israel, de față cu premierul Benjamin Netanyahu. Delegația din România a fost condusă de președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu.

Mesajul transmis de ministrul Alexandru Rogobete, în urma discuțiilor cu Benjamin Netanyahu

"Mă aflu astăzi, alături de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, într-o vizită oficială în Statul Israel. Este un bun prilej de a privi relația bilaterală nu doar prin prisma parcursului de până acum, ci mai ales din perspectiva a ceea ce putem construi împreună în continuare.


Am participat la o întâlnire cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, în cadrul căreia discuțiile s-au axat pe domeniile în care cooperarea poate fi extinsă și aprofundată în perioada următoare.


În ceea ce privește domeniul sănătății, accentul a fost pus pe interesul comun pentru digitalizarea sistemelor, utilizarea tehnologiilor avansate, inclusiv inteligența artificială, dezvoltarea industriei farmaceutice, precum și identificarea unor modele eficiente de organizare și finanțare a asigurărilor de sănătate.


Israelul este un partener apropiat al României și un reper important în ceea ce privește inovarea tehnologică aplicată în serviciile publice. Experiența companiilor israeliene în domenii precum digital health, managementul datelor și cercetarea farmaceutică reprezintă o sursă valoroasă de expertiză, care poate fi fructificată în viitor.


Aceleași direcții au fost abordate și în discuția cu președintele Knesset-ului, Amir Ohana, unde am regăsit deschidere pentru aprofundarea cooperării bilaterale și pentru dezvoltarea unor proiecte comune.


Sunt direcții solide care pot sta la baza unor inițiative concrete în perioada următoare", a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe o rețea socială, unde a atașat și fotografii.

FOTO

Vezi și - Sorin Grindeanu a fost primit de Benjamin Netanyahu. Noua țintă România - Israel: Temă majoră a întâlnirii

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alexandru rogobete
israel
benjamin netanyahu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Temu și Shein aterizează la Budapesta. Mutarea strategică a Guvernului Orban fără legătură cu taxa pe colet din România. Adrian Negrescu: Au investit masiv
Publicat acum 35 minute
Adrian Câciu îl pune la punct pe sindicalistul Sepi, în direct: Vouă vă e bine datorită PSD-ului! Ia mergeți cu Bolojan!
Publicat acum 52 minute
Medic, de 30 de ani, găsit mort în clinică. ”Încă un om puternic a cedat. Nu l-a ajutat că avea un băiețel”
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Pedeapsa cerută pentru lidera franceză Marine Le Pen, care i-ar putea interzice candidatura la prezidențiale
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Ministrul Rogobete, discuții la nivel înalt în Israel cu premierul Benjamin Netanyahu, cu accent pe inteligență artificială și digital health
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 2 minute
Horoscop 3 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 10 minute
Decizia judecătorilor în dosarul lui Călin Georgescu
Publicat acum 8 ore si 55 minute
Mircea Lucescu, internat de urgență la Spitalul Universitar. Update: FRF, precizări
Publicat acum 15 ore si 18 minute
Linkul pe care îți vine să dai click, dar e o mare capcană. Un SMS te poate face să pierzi banii în 10 secunde
Publicat acum 14 ore si 4 minute
China, nouă viziune asupra lumii. Mesajul președintelui Xi Jinping
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close