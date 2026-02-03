Ministrul Rogobete, discuții la nivel înalt în Israel cu premierul Benjamin Netanyahu, cu accent pe inteligență artificială și digital health

Accentul a fost pus pe teme precum implementarea inteligenței artificiale și a tehnologiilor de ”digital health”. Discuțiile au avut loc, în Israel, de față cu premierul Benjamin Netanyahu. Delegația din România a fost condusă de președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu.

Mesajul transmis de ministrul Alexandru Rogobete, în urma discuțiilor cu Benjamin Netanyahu

"Mă aflu astăzi, alături de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, într-o vizită oficială în Statul Israel. Este un bun prilej de a privi relația bilaterală nu doar prin prisma parcursului de până acum, ci mai ales din perspectiva a ceea ce putem construi împreună în continuare.



Am participat la o întâlnire cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, în cadrul căreia discuțiile s-au axat pe domeniile în care cooperarea poate fi extinsă și aprofundată în perioada următoare.



În ceea ce privește domeniul sănătății, accentul a fost pus pe interesul comun pentru digitalizarea sistemelor, utilizarea tehnologiilor avansate, inclusiv inteligența artificială, dezvoltarea industriei farmaceutice, precum și identificarea unor modele eficiente de organizare și finanțare a asigurărilor de sănătate.



Israelul este un partener apropiat al României și un reper important în ceea ce privește inovarea tehnologică aplicată în serviciile publice. Experiența companiilor israeliene în domenii precum digital health, managementul datelor și cercetarea farmaceutică reprezintă o sursă valoroasă de expertiză, care poate fi fructificată în viitor.



Aceleași direcții au fost abordate și în discuția cu președintele Knesset-ului, Amir Ohana, unde am regăsit deschidere pentru aprofundarea cooperării bilaterale și pentru dezvoltarea unor proiecte comune.



Sunt direcții solide care pot sta la baza unor inițiative concrete în perioada următoare", a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe o rețea socială, unde a atașat și fotografii.

