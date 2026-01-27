Ilie Bolojan, mesaj cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului și memoriei victimelor Pogromului legionar antievreiesc din București

Le suntem recunoscători celor care au avut puterea de a-și spune povestea și ne plecăm cu respect în fața suferințelor îndurate. Victimelor care nu s-au mai întors le aducem un omagiu tăcut și profund.

În această perioadă, gândurile noastre se îndreaptă și către toate victimele Pogromului legionar antievreiesc din București, o tragedie produsă chiar pe străzile capitalei, de către cei intoxicați cu ură și propagandă. Istoria ne arată că ura nu construiește nimic: ea se amplifică, se răspândește și, în cele din urmă, distruge.

Anul trecut a fost un puternic semnal de alarmă. Am văzut cum antisemitismul, discursul instigator la ură și tentația violenței nu aparțin doar trecutului, ci pot reveni, inclusiv în societatea românească. Am asistat la o deraiere periculoasă. Ceea ce trebuia să fie un simplu proces legislativ s-a transformat, inclusiv din cauza instrumentalizării, într-un antisemitism agresiv și visceral pe care nu îl mai credeam posibil în România post-1989.

Condamn fără echivoc astfel de manifestări, care sunt incompatibile cu valorile unei democrații mature și cu respectul față de demnitatea umană.

România cunoaște prea bine consecințele extremismului. Crimele, deportările și persecuțiile împotriva cetățenilor români etnici evrei din timpul celui de-al Doilea Război Mondial sunt fapte documentate, care nu pot fi negate sau relativizate.

Astăzi, este important să reflectăm, ca societate, la direcția în care mergem și la valorile care ne ghidează, pentru a consolida o comunitate bazată pe echilibru, respect față de semeni și apărarea drepturilor și libertăților fundamentale.

Guvernul României consideră combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură o responsabilitate esențială pentru funcționarea democratică a societății, se arată în mesajul premierului Ilie Bolojan.