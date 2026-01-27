€ 5.0959
|
$ 4.2871
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.2871
 
DCNews Politica Personalități politice Ilie Bolojan, mesaj cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului și memoriei victimelor Pogromului legionar antievreiesc din București
Data publicării: 15:06 27 Ian 2026

Ilie Bolojan, mesaj cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului și memoriei victimelor Pogromului legionar antievreiesc din București
Autor: Crişan Andreescu

Ilie Bolojan Ilie Bolojan, premierul României. Inquam Photos/ Octav Ganea

Ziua de 27 ianuarie marchează eliberarea lagărului de concentrare Auschwitz-Birkenau și este o aducere aminte că atrocitățile Holocaustului nu trebuie să se repete. 

Le suntem recunoscători celor care au avut puterea de a-și spune povestea și ne plecăm cu respect în fața suferințelor îndurate. Victimelor care nu s-au mai întors le aducem un omagiu tăcut și profund.

În această perioadă, gândurile noastre se îndreaptă și către toate victimele Pogromului legionar antievreiesc din București, o tragedie produsă chiar pe străzile capitalei, de către cei intoxicați cu ură și propagandă. Istoria ne arată că ura nu construiește nimic: ea se amplifică, se răspândește și, în cele din urmă, distruge.

Anul trecut a fost un puternic semnal de alarmă. Am văzut cum antisemitismul, discursul instigator la ură și tentația violenței nu aparțin doar trecutului, ci pot reveni, inclusiv în societatea românească. Am asistat la o deraiere periculoasă. Ceea ce trebuia să fie un simplu proces legislativ s-a transformat, inclusiv din cauza instrumentalizării, într-un antisemitism agresiv și visceral pe care nu îl mai credeam posibil în România post-1989.
Condamn fără echivoc astfel de manifestări, care sunt incompatibile cu valorile unei democrații mature și cu respectul față de demnitatea umană.

România cunoaște prea bine consecințele extremismului. Crimele, deportările și persecuțiile împotriva cetățenilor români etnici evrei din timpul celui de-al Doilea Război Mondial sunt fapte documentate, care nu pot fi negate sau relativizate.

Astăzi, este important să reflectăm, ca societate, la direcția în care mergem și la valorile care ne ghidează, pentru a consolida o comunitate bazată pe echilibru, respect față de semeni și apărarea drepturilor și libertăților fundamentale.

Guvernul României consideră combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură o responsabilitate esențială pentru funcționarea democratică a societății, se arată în mesajul premierului Ilie Bolojan.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Mii de oameni au participat la un miting pentru independența Albertei: Canada s-a schimbat în rău / video
Publicat acum 21 minute
„One Battle After Another”, cu Leonardo DiCaprio în rol principal, primește 14 nominalizări la premiile BAFTA
Publicat acum 23 minute
Norvegia și Suedia vor să angajeze români în mai multe domenii: Câștiguri lunare de aproape 4.000 de euro
Publicat acum 32 minute
Descoperire macabră în curtea unei grădiniţe din Galaţi. Au fost găsite mai multe oase îngropate
Publicat acum 36 minute
Doliu în sport. Fosta handbalistă Constanța Dumitrescu a decedat la 89 de ani
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Ian 2026
Cine are gratuitate STB în 2026. Câți bucureșteni circulă cu transportul în comun fără a plăti bilet
Publicat pe 25 Ian 2026
UPDATE: Scene incredibile la casa bunicilor minorului de 13 ani! Tatăl, găsit în pod
Publicat pe 25 Ian 2026
Ce făcea minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, în timp ce băiatul era înmormântat. „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Publicat pe 25 Ian 2026
Petiția Mario a scăpat de sub control: Cum s-a ajuns la imaginile șocante din Sânmihaiu Român
Publicat pe 25 Ian 2026
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 26 ianuarie - 1 februarie 2026
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close