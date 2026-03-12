€ 5.0938
Politica

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Politica Volodimir Zelenski, vizită oficială, astăzi, în România. Informații în timp real - FOTO / VIDEO
Data actualizării: 14:08 12 Mar 2026 | Data publicării: 11:23 12 Mar 2026

Volodimir Zelenski, vizită oficială, astăzi, în România. Informații în timp real - FOTO / VIDEO
Autor: Doinița Manic

imagine cu volodimir zelenski si Nicusor Dan la Palatul Cotroceni1

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se află azi în vizită oficială în România. Iată ce va face la noi în țară.

UPDATE 8: Zelenski întâmpinat cu proteste la Palatul Cotroceni

UPDATE 7: Volodimir Zelenski și Nicușor Dan încep discuțiile

Festivitatea de primire oficială a președintelui ucrainean s-a încheiat. Volodimir Zelenski și Nicușor Dan au intrat în Palatul Cotroceni, acolo unde vor purta discuții. Urmează declarații la ora 15:00.

UPDATE 6: Volodimir Zelenski a ajuns la Palatul Cotroceni

Volodimir Zelenski a ajuns la Palatul Cotroceni. În aceste momente este intonat imnul de stat.

UPDATE 5: Consilierii prezidențiali, în așteptarea lui Zelenski

Consilierii prezidențiali se pregătesc de primirea lui Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean ar trebui să ajungă la Palatul Cotroceni la ora 13:30.

UPDATE 4: Garda de Onoare se pregătește să îl întâmpine pe președintele Ucrainei șa Palatul Cotroceni

La Palatul Cotroceni a fost pregătită Garda de Onoare, pentru primirea lui Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean va ajunge în scurt timp acolo pentru a se întâlni cu Nicușor Dan.

UPDATE 3: Zelenski va merge și la Baza 86 Aeriană Borcea

Potrivit ultimelor informații, în cursul zilei de astăzi, președintele ucrainean Volodimir Zekenski va vizita și Baza 86 Aeriană Borcea.

UPDATE 2: Cu ce avion a venit Zelenski în România

Potrivit Boarding Pass, președintele Ucrainei a zburat de la aeroportul din Rzeszow (Polonia) la București cu Airbusul A319ACJ, deținut de guvernul ucrainean. 
 

UPDATE 1: Măsuri de securitate sporite pe Aeroportul Otopeni

Pe Aeroportul Otopeni au fost luate măsuri speciale de securitate înainte ca avionul în care se afla președintele ucrainean Volodimir Zelenski să aterizeze. Potrivit ultimelor informații, autoritățile române au activat un sistem de apărare antiaeriană Patriot cu ocazia vizitei liderului de la Kiev.

Știrea inițială:

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se află azi în vizită oficială în România, urmând ca în cursul zilei să fie primit atât de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, cât și de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Potrivit programului publicat de Administrația Prezidențială, președintele Ucrainei va fi primit la Palatul Cotroceni la ora 13:30.

Vizita lui Volodimir Zelenski în România și implicațiile acesteia pentru regiune, pentru securitatea europeană și pentru poziția țării noastre va fi analizată în cadrul unei ediții speciale realizate în parteneriat România TV - DC News, începând cu ora 13:00.

Conform Administrației Prezidențiale, programul include:

  • Ceremonia primirii oficiale (ora 13:30)
  • Fotografie oficială Convorbiri tête-à-tête
  • Convorbiri oficiale
  • Declarații comune de presă (în jurul orei 15:00).

Ce va discuta Nicușor Dan cu Volodimir Zelenski

"Consultările bilaterale la nivel înalt vor avea loc în contextul împlinirii recente, la 24 februarie, a patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului de agresiune împotriva Ucrainei. România a oferit, încă din primele zile, sprijin multidimensional Ucrainei și contribuie în prezent la eforturile internaționale pentru o pace justă și durabilă, însoțită de garanții de securitate solide pentru Ucraina.

Agenda discuțiilor dintre Președintele României și Președintele Ucrainei va include teme care să faciliteze consolidarea unei relații bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor.

Discuțiile se vor axa pe dezvoltarea dialogului politic, intensificarea cooperării economice, cooperarea sectorială în domenii precum energia și industriile de apărare, dezvoltarea conectivității și de proiecte transfrontaliere, și pe rolul României în procesul de reconstrucție a Ucrainei.

De asemenea, cei doi șefi de stat vor avea un schimb de opinii privind aspecte de actualitate, precum procesul de extindere a Uniunii Europene, relația transatlantică, situația de securitate în regiunea Mării Negre și evoluțiile de ultimă oră la nivel regional și global.

În egală măsură, Președintele României se va referi la necesitatea avansării dialogului bilateral în domeniul respectării drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, inclusiv dreptul la educație în limba maternă", a transmis Adminsitrația Prezidențială într-un comunicat.

Reamintim că precedenta vizită a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a avut loc pe data de 10 octombrie 2023, când s-a întâlnit la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis. 

