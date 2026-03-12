€ 5.0937
DCNews Lifestyle Holograf, în doliu: A murit Mugurel Vrabete, basistul trupei. UPDATE: S-a aflat cauza decesului
Data actualizării: 10:55 12 Mar 2026 | Data publicării: 10:02 12 Mar 2026

Holograf, în doliu: A murit Mugurel Vrabete, basistul trupei. UPDATE: S-a aflat cauza decesului
Autor: Doinița Manic

imagine cu tobe Foto: Pixabay

A murit Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf.

UPDATE 2: Și Holograf a transmis un mesaj după moartea lui Mugurel Vrabete

Și trupa Holograf a venit cu un mesaj după aflarea veștii despre moartea lui Mugurel Vrabete. Se pare că basistul trupei a murit din cauza unei boli incurabile.

"Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă. Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă.
A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui.

Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau. Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui. Drum lin, Mugurel", se arată într-o postare pa pagina de Facebook a Holograf.

UPDATE 1: Tudor Chirilă, reacție: Tinerețea noastră a însemnat și Holograf, deci și Mugurel

Tudor Chirilă a transmis un mesaj după ce aflat trista veste legată de moartea lui Mugurel Vrabete.

"A plecat Mugurel Vrabete de la Holograf. E o veste foarte tristă. Mugurel era un om foarte distins, cultivat, blând, bun și un membru de bază al trupei, un basist talentat. Las un gând aici pentru cei dragi care au rămas în urma lui. Tinerețea noastră a însemnat și Holograf, deci și Mugurel. Dumnezeu să-l odihnească!"

Știrea inițială:

Basistul trupei Holograf, Mugurel Vrabete, a murit la vârsta de 70 de ani. Tristul a anunț a fost făcut de mai mulți apropiați ai muzicianului, pe rețelele sociale. Deocamdată nu există detalii despre cauza morții acestuia.

"Incredibil... Drum lin, Mugurel Vrabrete... primăvara asta începe fără tine... Mulțumim pentru rock", a scris Robert Tache pe Facebook.

Detalii despre viața lui Mugurel Vrabete

Mugurel Vrabete a fost unul dintre cei mai apreciați basiști ai scenei rock autohtone și membru important al trupei Holograf. Înainte de a se alătura formației, în anii ’70, în timpul facultății, a pus bazele grupului Basorelief, un proiect orientat spre jazz-rock progresiv. Din 1987 a făcut parte din Holograf, unde a cântat la chitară bas. Mugurel Vrabete s-a născut la 14 octombrie 1955, la Craiova, și a urmat Facultatea de Arhitectură, dar încă de pe atunci știa că marea lui pasiune este muzica.

Pe parcursul carierei sale, Mugurel Vrabete  a colaborat și numeroși artiști români cunoscuți, printre care Laura Stoica și Mircea Vintilă, fie ca instrumentist, fie ca producător.

După ce în adolsecență și-a descoperit această pasiune pentru muzică, a ales chitara bas, instrument care a devenit elementul central al activității sale muzicale. A devenit rapid cunoscut și apreciat datorită stilului său echilibrat și tehnicii precise.

Alături de colegii săi din Holograf, inclusiv de solistul Dan Bittman, Mugurel Vrabete a participat la construirea stilului caracteristic al trupei, aflat la granița dintre rock melodic și pop.

